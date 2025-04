Kina øker tollen til 125 prosent

Kina vil øke tollen på alle amerikanske varer fra 84 til 125 prosent fra 12. april, ifølge landets finansdepartement, skriver Bloomberg.

Tiltaket kommer som et svar på at Donald Trump onsdag økte tollen mot Kina til 145 prosent. Departementet la til at Kina vil ignorere ytterligere amerikanske tolltiltak på kinesiske produkter.

«Gitt at det ikke lenger er noen mulighet for markedet til å akseptere amerikanske varer eksportert til Kina under dagens tollnivå, vil Kina ikke bry seg dersom USA i ettertid fortsetter å ilegge toll på kinesiske varer eksportert til USA,» heter det i uttalelsen.

Gull i all-time high

Med en gang etter meldingen gikk Oslo Børs fra 1.408,87 poeng til 1.392,95 poeng, før den hentet seg noe inn igjen.

Gullprisen stiger 1,1 prosent til ny all-time high og 3.224,50 dollar pr. unse. I år har gull steget med over 22 prosent støttet av en svakere dollar og økende etterspørsel etter sikre investeringer midt i den eskalerende handelskrigen.

– Gull er som en slags forsikring mot at galskapen tar helt av, uttalte aksjekommentator Karl Johan Molnes i dagens Børsmorgen.

Oljeprisen holder seg relativt stabil til 63,50 dollar pr. fat. Siden «frigjøringsdagen» 2. april er nordsjøoljen dog ned fra over 75 dollar fatet.