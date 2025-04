Hovedindeksen på Oslo Børs ligger ved lunsj opp 0,2 prosent til 1.404,71 poeng, etter at børsoppgangen ved åpningen surnet etter da kinesiske myndigheter meldte at tollsatsene på amerikanske varer settes opp nok en gang, som motsvar til Donald Trumps økning.

Les også Meglersjef hinter om enorm kursoppgang for Tveitereid-favoritt «NOD your head tomorrow» skriver meglersjef Hans Øyvind Haukeli etter den elleville børsoppgangen i USA og viser hvor mye halvlederselskaper steg i New York.

Dagens bevegelser

Circio Holding ligger opp 23,2 prosent ved lunsj, til 0,69 kroner. Selskapet meldte i morgentimene at datterselskapet Circio AB har inngått en forskningslisensavtale med Lonza.

Pryme ligger an til å bli dagens børstaper med en nedgang på 18,2 prosent til 22,50 kroner pr. aksje. Selskapet meldte torsdag kveld at de har gjennomført en rettet emisjon til en kurs på 1,2377 kroner, med et bruttoproveny på 7 millioner euro.

Schibsted faller 0,7 prosent til 299,4 kroner. JP Morgan har jekket opp sitt kursmål på aksjen fra 309 til 333 kroner, og gjentar samtidig sin holdanbefaling.

Laksekjempen Mowi falt fra start etter å ha lagt frem sine slaktetall for første kvartal fredag, men har siden hentet seg inn til en oppgang på 0,1 prosent til 183,50 kroner.

Laksegiganten vente nå et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 214 millioner euro i kvartalet (2,5 milliarder kroner). Det er betydelig lavere enn konsensus på 240 millioner euro.

Panoro Energy meldte torsdag at styreleder Julien Balkany har kjøpt 50.000 aksjer til kurs 21,70 kroner. Aksjen ligger ned 3,5 prosent til 21,95 kroner.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) er opp 0,5 prosent til 63,73 dollar. Brent-oljen med levering i juni stiger 0,7 prosent til 63,79 dollar.

Equinor ligger opp 0,4 prosent til 245,90 kroner, Aker BP er opp 0,8 prosent til 215 kroner og Vår Energi ligger opp 1 prosent til 27,92 kroner.

Gullprisen steg til en ny all-time high og 3.224,50 dollar pr. unse. I år har gull steget med over 22 prosent støttet av en svakere dollar og økende etterspørsel etter sikre investeringer midt i den eskalerende handelskrigen.

– Gull er som en slags forsikring mot at galskapen tar helt av, uttalte aksjekommentator Karl Johan Molnes i dagens Børsmorgen.