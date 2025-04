Finansgiganter straffes på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,5 prosent, Dow Jones er ned 0,8 prosent mens S&P 500 har falt 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 4,49 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 9,9 prosent til 44,76.

Kvartalstall

Fredag har JPMorgan Chase, Morgan Stanley og Wells Fargo lagt frem kvartalstall. Kort tid etter at handelen tok til er JPMorgan uforandret mens Morgan Stanley og Wells Fargo faller henholdsvis 2,6 prosent og 2,2 prosent.

USA/Kina

Kina vil øke tollen på alle amerikanske varer fra 84 til 125 prosent fra 12. april, ifølge Bloomberg. Tiltaket kommer som et svar på at Donald Trump nylig økte tollen mot Kina til 145 prosent.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge mener det pågår et spill, og det store spørsmålet er hva som skjer mellom USA og Kina.

«Ingen av partene har så langt reist det hvite flagget, men ingen er tjent med at dette fortsetter. De kommer nok til forhandlingsbordet. Spørsmålet er mer hvor lang tid det tar før så skjer. Det som kan dra markedet i positiv eller negativ retning er hvordan denne konflikten løses», skriver Knudsen i en oppdatering.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen mener en tollpause på 90 dager er langt fra en løsning, samtidig som det kan antyde en ny fase – og kanskje en ny tone fra USAs president.

«For selv Trumps USA kan ikke stå alene i en verden hvor økonomiene er dypt sammenvevd», skriver Berntsen i en rapport.

Makro

Produsentprisene (PPI) i USA var på minus 0,4 prosent på månedsbasis i mars, etter en prisvekst på pluss 0,1 prosent måneden før. På årsbasis var prisveksten i mars på 2,7 prosent, ned fra 3,2 prosent i februar. På forhånd var det ventet en prisvekst på pluss 0,2 prosent på månedsbasis og 3,3 prosent på årsbasis, ifølge Trading Economics.