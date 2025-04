Oslo Børs åpnet med oppgang, men falt så etter at børsoppgangen ved åpningen surnet etter da kinesiske myndigheter meldte at tollsatsene på amerikanske varer settes opp nok en gang, som motsvar til Donald Trumps økning. Ved lunsjtider steg imidlertid børsen igjen, og hovedindeksen endte dagen opp 0,45 prosent til 1.407,76.

Dagens bevegelser

Frontline steg 6,9 prosent til 160,70 kroner, etter å ha bykset til en times tid før Oslo Børs stengte. Det er ikke helt klart hvorfor aksjen steg, men USAs energiminister Chris Wright kom fredag med nye trusler mot Iran der han ifølge Reuters mener at USA kan komme til å stanse Irans oljeeksport hvis de ikke går med på en ny atomavtale. Trump trakk for øvrig USA ut at atomavtalen fra 2015 da han var president sist.

I tillegg har det kommet meldinger om at Estonia for første gang har stanset et av Russlands skyggeflåte-skip, Kiwala.

Circio Holding steg 13,3 prosent til 0,63 kroner. Selskapet meldte i morgentimene at datterselskapet Circio AB har inngått en forskningslisensavtale med Lonza.

Pryme falt 16,4 prosent til 23 kroner pr. aksje. Selskapet meldte torsdag kveld at de har gjennomført en rettet emisjon til en kurs på 1,2377 kroner, med et bruttoproveny på 7 millioner euro.

Schibsted endte dagen opp 0,2 prosent til 302,20 kroner. JP Morgan har jekket opp sitt kursmål på aksjen fra 309 til 333 kroner, og gjentar samtidig sin holdanbefaling.

Laksekjempen Mowi falt fra start etter å ha lagt frem sine slaktetall for første kvartal fredag, snudde opp rundt lunsjtider og endte dagen opp 1,2 prosent til 185,50 kroner.

Laksegiganten vente nå et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 214 millioner euro i kvartalet (2,5 milliarder kroner). Det er betydelig lavere enn konsensus på 240 millioner euro.

Les også Skuffer stort Mowi slaktet langt mer enn i første kvartal i fjor, men operasjonelt driftsresultat ligger godt under forventning.

Panoro Energy meldte torsdag at styreleder Julien Balkany har kjøpt 50.000 aksjer til kurs 21,70 kroner. Aksjen endte dagen ned 3,7 prosent til 21,90 kroner.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for om lag 63,45 dollar, opp 0,1 prosent. Brent-oljen med levering i juni lå opp 0,4 prosent til 63,51 dollar.

Equinor endte ned 0,1 prosent til 244,80 kroner, Aker BP endte opp 0,2 prosent til 213,70 kroner og Vår Energi steg 1,2 prosent til 27,98 kroner.

Gullprisen steg til en ny all-time high fredag, til 3.224 dollar pr. unse. I år har gull steget med over 22 prosent støttet av en svakere dollar og økende etterspørsel etter sikre investeringer midt i den eskalerende handelskrigen.

– Gull er som en slags forsikring mot at galskapen tar helt av, uttalte aksjekommentator Karl Johan Molnes i dagens Børsmorgen.