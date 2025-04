Apple kan måtte snu helt om på iPhone-strategien sin som følge av president Donald Trumps handelskrig med Kina, påpeker flere Wall Street-analytikere.

Morgan Stanley-analytiker Erik Woodring mener Apple kan begrense skadevirkningene av tollene ved å kutte ut de minst lønnsomme iPhone-modellene.

– En mer målrettet iPhone-portefølje kan i stor grad dempe effekten av tollene, skrev Woodring i et notat til kundene torsdag. I stedet for å sette opp prisene, foreslår han at Apple kutter ut modeller med lav lagringskapasitet, skriver nettstedet Barrons.

Ser iPhoner til 3.500 dollar

Bank of America-analytiker Wamsi Mohan tok det enda lenger i en analyse onsdag. Han foreslår at Apple dropper årlige lanseringer og heller går over til å slippe nye modeller annenhvert år. Det vil gi rom for en enklere og mer kostnadseffektiv produksjon.

Forrige uke annonserte Trump en såkalt «gjengjeldelsestoll» på 34 prosent på varer fra Kina. Denne uken økte han totalen til 145 prosent, og Kina svarte med 125 prosent toll på amerikanske produkter.

Analytikere er enige om at det er lite realistisk for Apple å produsere iPhoner i USA. Selskapet er sterkt avhengig av Foxconn i Kina, som står for mesteparten av produksjonen.

Ifølge Wedbush-analytiker Daniel Ives ville en iPhone laget i USA koste rundt 3.500 dollar, sammenlignet med dagens pris på omtrent 1.000 dollar.

Det kan bety at Apple enten må øke prisene betydelig for amerikanske forbrukere, eller gjøre store endringer i produktsortimentet.

Kan føre til økte priser i Europa

I norske kroner vil en slik prisøkning som Ives anslår, bety en pris på om lag 37.500 kroner pr. iPhone.

Europeiske forbrukere slipper pr. i dag å betale ekstra tariffer på varer fra Kina etter at Trump innledet sine tollsatser på verdens land. Likevel kan pressede marginer for Apples virksomhet i USA føre til økte priser på Apple-produkter i Europa.

Fredag stiger Apple-aksjen med 2,9 prosent. Apple har foreløpig ikke kommentert om de vurderer å kutte ned på antall iPhone-modeller eller gå over til en toårig lanseringssyklus.