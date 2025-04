Ved lunsjtider på New York-børsen er Nasdaq-indeksen opp 1,21 prosent, Dow Jones er opp 0,88 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 1,04 prosent.

Etter forrige ukes kraftige børsnedgang står den amerikanske økonomien ovenfor et nytt slag med sterkt økende lånekostnader.

Avkastningen (renten) på tiårige amerikanske statsobligasjoner, som er en viktig referanserente for alt fra boliglån til selskapsobligasjoner, steg fredag med opptil 16 basispunkter til nær 4,6 %, en økning på over et halvt prosentpoeng siden forrige uke, før den nå har roet seg noe.

Renten på 30-årsobligasjoner steg med så mye som 12 basispunkter til nesten 5 prosent. Dersom oppgangen holder seg ut uken, vil den overgå nivåene sett under finanskrisen i 2008, og være den kraftigste siden tidlig på 1980-tallet.

– Skremmende

Samtidig har statsobligasjonene falt i takt med aksjemarkedet denne uken, noe som reiser spørsmål ved obligasjonenes status som verdens fremste risikofrie investering.

– Dette er skremmende. Vi er i ferd med å omdefinere verdens risikofrie rente, sa Bhanu Baweja, sjefstrateg i UBS Group AG.

– Hvis man får slik volatilitet i det som skal være verdens tryggeste rente, kan det velte hele markedet.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er klokken 19.00 på 4,46 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 4,2 prosent til 39,22.

Gullprisen til nye høyder

Som følge av uroen i obliasjonsmarkedet har investorer den siste uken søkt tilflukt i blant annet sveitsiske franc, gull og japanske yen.

Fredag steg gullprisen til over 3.220 dollar pr. unse og til ny «all time-high». Gullprisen løftes av en svak dollar og økt etterspørsel etter trygge investeringer som følge av USAs tollkrig med Kina.