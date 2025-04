Wall Street har lagt bak seg en av sine mest volatile uker noensinne, med kraftige svingninger drevet av handelspolitisk usikkerhet.

På ukens siste handelsdag steg S&P 500 1,81 prosent, Dow Jones 1,53 prosent og Nasdaq 2,06 prosent.

Med det kunne S&P 500 skilte med sin beste uke siden 2023 med en oppgang på 8,3 prosent. Siden Trumps «frigjøringsdag», 2. april, er indeksen likevel ned 5,46 prosent.

Neste uke er det duket for det virkelige startskuddet for resultatsesongen, der tungvektere som Bank of America, Netflix, Blackstone og Goldman Sachs skal legge frem tall for første kvartal.

Her vil markedet følge nøye med på hvilken effekt Trumps tollpolitikk vil ha på resultatutsiktene fremover.

Dette er Trumps tollsatser nå

– Vi er fortsatt tidlig i omstillingen til et nytt globalt handelssystem. Selv om 90-dagerspausen i gjengjeldelsestollene midlertidig stanset børsfallet, bidrar den til å forlenge usikkerheten, skrev Darrell Cronk, leder for Wells Fargo Investment Institute, i et notat fredag.

Etter Trumps lansering av tollsatsene forrige og påfølgende retrett med 90-dagers tollpause for de fleste land, ser USAs tollregime slik ut fredag:

145 prosent toll på varer fra Kina.

25 prosent toll på aluminium og biler, samt varer fra Canada og Mexico som ikke rammes under frihandelsavtalen mellom USA, Mexico og Canada.

10 prosent universal toll på import fra alle øvrige land.

«En parodi» sier Kina

Kina slo fredag tilbake på tollsatsene fra USA med å øke tariffene på amerikanske eksportvarer fra 84 til 125 prosent.

– Selv om USA fortsetter å heve tollsatsene, vil det etter hvert miste all økonomisk mening og fremstå som en parodi i verdensøkonomiens historie, uttalte Kinas finansdepartement i en pressemelding, ifølge CNBCs oversettelse.

Samtidig opplyser EU at unionens handelsrepresentant reiser til Washington søndag for å «forsøke å få på plass avtaler».

Uro i obligasjonsmarkedet

Fredag steg avkastningen (renten) på tiårige amerikanske statsobligasjoner med opptil 16 basispunkter til nær 4,6 prosent, en økning på over et halvt prosentpoeng siden forrige uke, før den falt tilbake før stengetid.

Renten på 30-årsobligasjoner steg med så mye som 12 basispunkter til nesten 5 prosent og snuste på nivåer sist sett under finanskrisen i 2008.

Amerikanske statsobligasjoner, som er en viktig referanserente for alt fra boliglån til selskapsobligasjoner, regnes tradisjonelt som en risikofri investering og har fungert som et anker i det globale finanssystemet.

– Skremmende

Denne uken har statsobligasjonene imidlertid falt i takt med aksjemarkedet, noe som har reist spørsmål ved obligasjonenes status som verdens fremste risikofrie investering.

– Dette er skremmende. Vi er i ferd med å omdefinere verdens risikofrie rente, sa Bhanu Baweja, sjefstrateg i UBS Group AG.