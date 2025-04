– Selv om de «gjengjeldende» tollene er utsatt, er dagens tollnivå fortsatt det høyeste siden minst 1930-tallet, skriver Peter Berezin, global sjefstrateg i BCA, i et notat til kundene fredag.

– Med mindre det skjer en dramatisk nedtrapping av handelskrigen, vil USA, og store deler av resten av verden, gå inn i resesjon i løpet av de neste månedene. Investorer bør innta en defensiv posisjon inntil videre, skriver han videre.

Wall Street har lagt bak seg en av sine mest volatile uker noensinne, med kraftige svingninger drevet av handelspolitisk usikkerhet. Fredag steg S&P 500 1,81 prosent og la med det bak seg sin beste uke siden 2023 med en oppgang på 8,3 prosent.

For investorenes del ga ukens kursoppgang et etterlengtet snev av kortsiktig fremtidstro.

Frykter fall på 17 prosent

Samtidig er BCA fortsatt bekymret for nye tollsjokk, samt tegn til svekkelse i det amerikanske arbeidsmarkedet og fallende forbruk. Selskapet opprettholder sin årssluttprognose for S&P 500 på rundt 4. 450 – en nedgang på 17 prosent fra fredagens nivå – og advarer om at indeksen kan falle helt ned mot 4. 200 innen utgangen av året.

– Det høres ganske pessimistisk ut, og sammenlignet med mine kolleger er det veldig pessimistisk. Men man trenger ikke gjøre noen ekstreme antakelser for å komme til noe som 4.200 [poeng], sier Berezin til CNBC.

Berezin peker på at dersom selskapsinntjeningen kuttes med 10 prosent og multipler faller til historiske nivåer (omtrent 17 ganger inntjening), er dette en realistisk nedside.

Venter resesjon

BCA er blant de mest pessimistiske aktørene på Wall Street, men hittil i år har spådommene deres i stor grad slått til. I mars nedjusterte selskapet aksjer til «undervekt» og oppjusterte renter og kontanter til «overvekt».

Begrunnelsen var at president Trumps tollpolitikk, kombinert med innstramminger i offentlige utgifter gjennom Department of Government Efficiency, kan skyve den amerikanske økonomien inn i resesjon. Allerede i juni varslet BCA at modellene deres tydet på et tilbakeslag mot slutten av 2024 eller tidlig i 2025.

– Basert på dagens P/E-multippel, kredittpåslag og råvarepriser, har finansmarkedene ennå ikke fullt ut priset inn en resesjon, advarer han.