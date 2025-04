Historisk børsdag – men hva nå?

Tilbake i tid har investorer som går glipp av de beste dagene i aksjemarkedet, mistet mye av den langsiktige markedsavkastningen. Siden 1930 har S&P 500 hatt en kursoppgang på over 23.000 prosent. Uten de ti beste dagene innenfor hvert tiår, ville avkastningen falt til skarve 67 prosent, ifølge statistikk fra Bank of America pr. 4. april.

2000–2010: S&P 500 falt 24 prosent – uten de ti beste dagene et fall på 62 prosent.

2010–2020: S&P 500 steg 190 prosent – uten de ti beste dagene 95 prosent.

Siden 2020: S&P 500 er opp 57 prosent – uten de ti beste dagene et fall på 13 prosent.

De beste dagene kommer ofte i perioder med markedsuro. Siden 1995 har halvparten av de 50 beste dagene kommet under et «bear-marked», altså et fallende marked. 28 prosent av de beste 50 dagene kom i løpet av de to første månedene av en ny oppgangsperiode. Det bekrefter at det kan være uheldig å selge seg ut i urolige perioder, da det øker risikoen for at man går glipp av de beste dagene. Det aller beste er å unngå de svakeste dagene, men å få med de beste. Dessverre kommer gjerne de beste og dårligste om hverandre, og det er fånyttes å forsøke å tidfeste når de kommer.

Tilnærmet alt av fyrverkeri som importeres til USA kommer fra Kina.

Lysglimt gjennom mørke skyer

At Trump har en smertegrense for hvor dårlig ting kan bli i finansmarkedene og hvor mye press han tåler fra velstående tilhengere eller partifeller, er positivt. Det kan tross alt bidra til å begrense hvor ille ting kan bli i verdensøkonomien eller i markedene, basert på amerikanske politiske krumspring alene. Dessverre løser ikke «pausen» alle utfordringene han har skapt, og ved å heve tollsatsen på import fra Kina til 125 prosent, er verdens to største økonomier i praksis koblet fra hverandre med hensyn til gjensidig handel. Den gjennomsnittlige tollsatsen i USA forblir på høyeste nivå på 100 år. Lite tilsier at kineserne har tillit til Trump, eller at konstruktive forhandlinger er forestående. Tilnærmet alt av fyrverkeri som importeres til USA kommer fra Kina.

«MANGE UTFORDRINGER GJENSTÅR»: Christian Lie, sjefstrateg i Formue. Foto: Formuesforvaltning

Syv av utfordringene som gjenstår

1. Kompliserte forhandlinger

Kan landene som nå skal forhandle med USA, stole på Trump og at avtaler vil holdes? Og hvor gode blir avtalene når det ifølge Trump-administrasjonen er over 70 land som nå står med lua i hånda, og det er kompliserte temaer som må løses på 90 dager? Forhandlingene om handelsavtalen med Mexico og Canada fra hans første periode, tok til orientering over to år.

2. USA–Kina-konflikten vil gi store følger

Verdens to største økonomier virker låst i en ekstrem handelskrig, noe som vil få store konsekvenser for amerikanske og kinesiske virksomheter, samt gi forstyrrelser i globale forsyningskjeder. Det er en negativ impuls til verdensøkonomien og som vil påvirke arbeidsmarkedene både i USA og Kina.

Les også – Investorer kan ikke stole på USA Amerikanske langrenter stiger igjen. Også fordi investorer frykter at USA vil misligholde sin enorme statsgjeld, mener Nordea Markets.

3. Forventningene til fremtidig inntjening kan gå ned

Tollsatsene vil løfte prisene på mange varer/produkter i USA. Goldman Sachs ser 45 prosent sannsynlighet for resesjon, og kun 0,5 prosent BNP-vekst i 2025. Hvis amerikansk økonomi svekkes videre, er forventningene til selskapsinntjening i USA og i resten av verden for høye. Nedjusteringer av inntjeningsestimater kan tynge aksjemarkedene. Ifølge Bank of America har signalet fra selskapene i USA siste tre måneder vært de svakeste siden april 2020.

4. Fortsatt stor usikkerhet vil prege investeringsviljen

Spenningen mellom USA og Kina, trusselen om økte tollsatser etter pausen på 90 dager, samt økt skepsis til Trump og hans administrasjon, betyr vedvarende usikkerhet som vil prege investeringsvilje og aktivitet i verdensøkonomien. Det er ikke blitt lettere for bedrifter å ta beslutninger om store kapitalinvesteringer.

At amerikanske aksjer, amerikanske dollar og verdien av amerikanske statsobligasjoner faller i verdi samtidig er ekstremt sjeldent.









5. Renten på amerikanske statsobligasjoner er høy

Selv om aksjemarkedene steg kraftig på «pausenyheten», ligger renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid fortsatt på høye nivåer. Normalt ved resesjonsfrykt skal renten falle kraftig, fordi investorer rømmer fra aksjer til «trygge» statsobligasjoner. Dette driver kursene opp og rentenivået ned. Den siste uken har derimot verdien av statspapirer falt sammen med både aksjekurser og dollaren. Det er ulike forklaringer om hvorfor, men svekkes amerikansk økonomi, samtidig som statsrentene forblir høye, er dette en giftig kombinasjon for Trump og hans statsfinanser. Økonomisk nedgang gir lavere skatteinntekter og muligens økte utgifter til ledighetstrygd, mens et fortsatt høyt rentenivå vil løfte USAs finansieringskostnader. Dette kan øke budsjettunderskuddet og statsgjelden videre, og kan i verste fall utløse økt bekymring blant investorer.

6. Trump bidrar til geoøkonomisk fragmentering

Den amerikanske presidentens uforutsigbarhet og bøllete oppførsel har forsterket tendensen til geopolitisk splittelse. At små øyer i Stillehavet med kun pingviner som innbyggere ble ilagt tolltariffer, men ikke Russland, Cuba og Hviterussland, bekrefter hvordan Trump har snudd etablerte allianser og fiendebilder på hodet. Også dette skaper friksjon for det globale næringslivet. Ettersom det ikke finnes en konstitusjonell mulighet for å kaste sittende regjering i USA, vil denne administrasjonen ha makt i 3,5 år til. Trumps handlingsrom kan bli redusert hvis demokratene får flertall i Kongressen etter mellomvalget neste år.

Les også – Rammer USA hardere enn Kina Det er primært amerikanske importører som betaler USAs toll på kinesiske varer. Og fredag slo Kina kraftig tilbake. – Nivået på tollsatsene bety ikke noe lenger, sier Kelly Chen i DNB Markets.

7. Økende USA-skepsis blant investorer

At amerikanske aksjer, amerikanske dollar og verdien av amerikanske statsobligasjoner faller i verdi samtidig er ekstremt sjeldent. Skepsis til Trump og mulige konsekvenser for amerikansk økonomi kan ligge bak. Utlendinger eier 18,5 prosent av det amerikanske aksjemarkedet og rundt 30 prosent av både stats- og selskapsobligasjoner utstedt i USA.

Oppgangsperioder har spist nedturene til frokost

Er det noe vi har lært de siste ukene, må det være å ikke tro at alt vi leser vil få store konsekvenser for våre investeringer. Det er ekstremt mye frem og tilbake, og grundige analyser som raskt blir «yesterdays news». Det vi nå er vitne til vil kanskje bli et underholdende filmmanus om et år eller tre, men jeg er overbevist om at verden vil gå videre og at den rådende pessimismen etter hvert vil gi stafettpinnen videre til optimisme. Vi må ruste oss for fortsatt rufsete finansmarkeder, men husk at dårlige perioder ofte er en forutsetning for kommende gode perioder. Historisk har oppgangsperiodene spist nedturene til frokost.

Christian Lie

Sjefstrateg, Formue