Markedet tar feil om havvind

Norsk opinion har for tiden en tendens til å kritisere havvind. Vi lurer på om aksjemarkedet er for farget av svakt globalt investeringssentiment og det vi tror er litt klønete kommunikasjon fra landets regjering rundt temaet. Videre har både bunnfast og flytende havvind på norsk kontinentalsokkel vist seg å være svært dyrt og ulønnsomt, gitt det vi har av kunnskap og teknologi i dag.

Vi har nylig deltatt på den globale vindkonferansen i København, WindEurope. Her var stemningen noe helt annet enn hva kapitalmarkedet skulle tilsi, og ifølge markedsaktører har det aldri vært større skille mellom narrativet og realiteten. Selv om ambisjonene for utbygging av havvind har kommet ned den siste tiden, mener aktørene i markedet at det fortsatt er nok prosjekter til at de vil ha mye arbeid i flere år fremover. Derfor tar vi et dypere dykk inn i verdikjeden for å finne hvem som kan dra nytte av denne fortsatt høye aktiviteten.

Aksjemarkedet uttrykker i dag bekymring for veksten i nye havvindsprosjekter, noe som har skapt skepsis til balansen mellom tilbud og etterspørsel for installasjonsskip. Dagratene i både spotmarkedet og terminmarkedet er for tiden høye, men markedet viser gjennom aksjekursfallet i sektoren samtidig skepsis til den fremtidige utviklingen i dagratene. Oslo Børs har lange tradisjoner innen shipping, og vi har derfor en tendens til å bruke markedsbalansen som grunnlag for fremtidige prediksjoner. Dette kan imidlertid være en mindre passende tilnærming når det gjelder verdsettelsen av et selskap som Cadeler.

En av grunnene til markedets bransjeskepsis er den politiske situasjonen i USA. Det ser ut som om det er stopp for nye havvindparker over dammen. California har ikke lenger det potensialet man trodde, samtidig som Equinors Empire Wind i beste fall er et marginalt lønnsomt prosjekt med betydelige subsidier. Vi tror ikke det amerikanske markedet er nødvendig for god lønnsomhet i sektoren. Videre ser vi en risiko for at Ørsted kan varsle ytterligere nedskrivninger på sine amerikanske prosjekter som følge av forsinkelser.