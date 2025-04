NMBU trosset børsfallet

Det er vanskelig å investere i et miljø hvor politiske grep kan fjerne hele grunnlaget for selskapers forretningsmodeller eller ødelegge handelsrelasjoner som over flere tiår har skapt enorme verdier – og hvor de samme grepene kan reverseres i løpet av noen dager,

I forrige uke kom dette igjen til syne, idet Donald Trump fortsatte å spre kaos og usikkerhet i finansmarkedene. Hovedindeksen tapte nær 3 prosent, noe som innebærer at hele oppgangen hittil i denne runden av Skoleduellen har forduftet.

Enda verre har det gått med universitetslagene, som i snitt har 3 prosent mindre kapital enn da konkurransen startet i september.

Dette inkluderer forrige ukes tap på 2 prosent.

Bare NMBU var opp

NMBU var den eneste gruppen som tjente penger i perioden.

Forrige ukes økning på 3 prosent skyldtes at Frontline og Cadeler, som til sammen har en vekt på 41 prosent i porteføljen, steg med henholdsvis 6 og 2 prosent.

Det hjalp dessuten at nesten en fjerdedel av NMBUs kapital var plassert i kontanter og dermed skånet for nedturen i aksjemarkedet. Odfjell Drilling og Kongsberg Gruppen stupte derimot 4–5 prosent, mens Okeanis Eco Tankers var ned med 3 prosent og Sparebanken Sør svekket seg med 1 prosent.

To favoritter steg

Nordnets porteføljekonkurranse omfatter utelukkende universitetslag, men for å skape et referansepunkt har meglerhuset satt sammen en portefølje med analytikernes fem best likte aksjer. Porteføljen oppdateres ukentlig, basert på informasjon fra Investtech.

Denne kvintetten med verdipapirer steg i forrige uke med 1 prosent i snitt, og igjen var det Frontline og Cadeler som reddet avkastningen.

Aker-kursen var derimot ned med 4 prosent, mens Austevoll Seafood og Borregaard fikk kursfall på henholdsvis 2 og 3 prosent.

For øvrig ligger UiS Studentkapital nå på en foreløpig førsteplass, fulgt av Børsklubben NHH og Aksjegruppen BI Bergen. Samtlige har gjort det betydelig bedre enn Hovedindeksen.