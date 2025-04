Sitter med 334 milliarder dollar i kontanter: Slik håndterer Buffett kriser

Warren Buffett, som ved inngangen til 2025 satt på mer kontanter enn noen gang før, møter nå et urolig og volatilt marked. Det er et miljø han historisk har håndtert bedre enn de fleste. Buffetts defensive posisjonering har vist seg å være det riktige i forkant av kriser, det skriver CNBC.

Over det siste året har Buffett solgt seg kraftig ned i sine to største aksjeposter, Apple og Bank of America.

Ved utgangen av 2024 hadde Berkshires kontantbeholdning steget til hele 334 milliarder dollar, tilsvarende 30 prosent av selskapets totale eiendeler.



Den store pengekassen har vist seg å være et sjakktrekk etter store fall på Wall Street.

Kjøpsraid under finanskrisen

Under finanskrisen i 2008 grep Buffett muligheter. Han investerte 5 milliarder dollar i Goldman Sachs etter Lehman Brothers sin kollaps, og støttet General Electric og Bank of America.

«Vi kjøpte ikke for å sende et signal til verden. Vi gjorde det fordi det virket fornuftig. Markedet var i panikk, og det var få andre aktører som tilbød lignende betingelser», sa Buffett i 2020.

Covid og FED

Under pandemien i 2021 var Buffett klar med betydelig kapital, men valgte å vente etter at sentralbanksjef Jerome Powell grep inn med kraftige støttetiltak.

«Vi kunne ha satt inn 50 eller 75 milliarder dollar, og det var rett før Fed grep inn», sa Buffett på et årsmøte i 2021.

Den største investeringen Buffet gjorde under pandemien var i Berkshire Hathaways egne aksjer med tilbakekjøp på nær 52 milliarder dollar over to år.

«Vi kan ikke kjøpe selskaper like billig som vi kan kjøpe våre egne aksjer. Vi har klart det med en betydelig sum», sa Buffett.