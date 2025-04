Boliglånsrenter: Fra risikomodell til tyrkisk basar

Men hva gjør vi når vi oppdager at vi er blitt holdt for narr og har betalt for mye? Skal vi bli værende i banken som har lurt oss, eller skal vi faktisk bytte bank? Jeg tenker at vi bør gjøre det siste.

Dersom du går i en dagligvarebutikk der prisene er høyere enn hos konkurrentene, bytter du vel butikk? Det er vel ingen som ønsker å betale for mye for basisvarene uke etter uke, år etter år? Joda, slik er det tydeligvis for boliglån. Spørsmålet blir hvorfor det er slik?

Jeg tror at det har med to forhold å gjøre; først og fremst fordi det er «minste motstands vei», og dernest at mange tenker det er «trygt å ha et godt forhold til banken sin».

Men det beste økonomiske rådet man kan gi til de fleste, er å skaffe seg et boliglån med gode betingelser. Det er ingen kvalitetsforskjell mellom et boliglån gitt av én bank sammenlignet med en annen bank. Pengene som finansierer boligen din, er identiske. Alle norske banker som gir boliglån til gode kunder, er trygge. Det er i realiteten bare prisen som er forskjellig.

Les også Rettferdig konkurranse kan gi billigere boliglån Ikke overraskende møter forslagene om bedre konkurranse i boliglånsmarkedet motstand fra de som nyter godt av dagens skjevheter, skriver Klaus-Anders Nysteen i Heder Bank.

Det kan være forskjellige nettbanker og tekniske løsninger, men for boliglånet har dette i realiteten ikke noe å si. Det er jo ikke slik at vi sjekker status på boliglånet vårt hele tiden. Har man et ordinært nedbetalingslån så kan man etablere et trekk som løper fra måned til måned, og «ferdig med det».

Kunder som oppdager at de har betalt for mye i årevis, bør si fra ved å flytte boliglånet til banken som gir de beste betingelsene. Det er selvsagt fint å reforhandle vilkårene og bli værende, men da bekrefter man overfor banken at det lønner seg å være uhederlig.

Så lenge de fleste kundene velger å bli, lønner det seg for banken å gi en dårligere pris i utgangspunktet og heller gi seg overfor den som forhandler. Banken vil derfor fortsette med dette også i fremtiden.

Det er faktisk illojalt å bli hos en bank som ikke vil ditt beste.

Klaus-Anders Nysteen

Arbeidende styreleder i Heder Bank