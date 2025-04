Bred oppgang på Asia-børsene

De toneangivende markedene i Asia stiger mandag på grunn av Trumps tollpause for forbrukerelektronikk.

Nikkei er nå opp med 1,69 prosent, mens den bredere Topix-indeksen har steget 1,44 prosent.

I Kina stiger Shanghai Composite 0,64 prosent, CSI 300 er opp 0,22 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 2,02 prosent.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen med 0,98 prosent. Mens i Australia er S&P/ASX 200-indeksen opp 1,29 prosent, mens indiske markeder er stengt på grunn av helligdag.

Trump valgte fredag å frita smarttelefoner og datamaskiner, sammen med andre elektroniske komponenter som halvledere fra sin tollkrig. Trump og handelsminister Howard Lutnick antydet imidlertid søndag at unntakene ikke var permanente, noe som vekket mer usikkerhet, skriver CNBC.

Ifølge Trump er disse produktene fortsatt underlagt de eksisterende 20 prosent «fentanyltollen», de flyttes bare til en annen kategori.

Det hvite hus kunngjorde i helgen at de vil inngå 90 handelsavtaler i løpet av 90 dager.

Les også – «Worst case» er blitt det nye «best case» Handelskrigen har fått Kjersti Haugland og DNB til å miste troen på renteheving fra Fed. – Og tiåringen vil peke oppover.

Oppgang på Wall Street

Wall Street steg kraftig fredag etter at Det hvite hus uttalte at president Trump er «optimistisk» rundt en handelsavtale med Kina.

På ukens siste handelsdag steg S&P 500 1,81 prosent, Dow Jones 1,53 prosent og Nasdaq 2,06 prosent.

Med det kunne S&P 500 skilte med sin beste uke siden 2023 med en oppgang på 8,3 prosent. Siden Trumps «frigjøringsdag», 2. april, er indeksen likevel ned 5,46 prosent.

– Vi er fortsatt tidlig i omstillingen til et nytt globalt handelssystem. Selv om 90-dagerspausen i gjengjeldelsestollene midlertidig stanset børsfallet, bidrar den til å forlenge usikkerheten, skrev Darrell Cronk, leder for Wells Fargo Investment Institute, i et notat fredag.

Denne uken er det duket for et virkelige startskuddet for resultatsesongen, der tungvektere som Bank of America, Netflix, Blackstone og Goldman Sachs skal legge frem tall for første kvartal.