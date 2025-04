Denn uken er det duket for det virkelige startskuddet for resultatsesongen, der tungvektere som Bank of America, Netflix, Blackstone og Goldman Sachs skal legge frem tall for første kvartal.

Her vil markedet følge nøye med på hvilken effekt Trumps tollpolitikk vil ha på resultatutsiktene fremover.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs tok seg en pustepause på ukens siste handelsdag, og endte opp 0,5 prosent. Frontline bykset til en time før stengetid, og endte dagen opp 6,9 prosent.

Børsen åpnet med oppgang, men falt så etter at børsoppgangen ved åpningen surnet etter da kinesiske myndigheter meldte at tollsatsene på amerikanske varer settes opp nok en gang, som motsvar til Donald Trumps økning. Ved lunsjtider steg imidlertid børsen igjen, og hovedindeksen endte dagen opp 0,45 prosent til 1.407,76.

Circio Holding steg 13,3 prosent til 0,63 kroner. Selskapet meldte i morgentimene at datterselskapet Circio AB har inngått en forskningslisensavtale med Lonza.

Pryme falt 16,4 prosent til 23 kroner pr. aksje. Selskapet meldte torsdag kveld at de har gjennomført en rettet emisjon til en kurs på 1,2377 kroner, med et bruttoproveny på 7 millioner euro.

Equinor endte ned 0,1 prosent til 244,80 kroner, Aker BP endte opp 0,2 prosent til 213,70 kroner og Vår Energi steg 1,2 prosent til 27,98 kroner.

Laksekjempen Mowi falt fra start etter å ha lagt frem sine slaktetall for første kvartal fredag, snudde opp rundt lunsjtider og endte dagen opp 1,2 prosent til 185,50 kroner.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Årsrapport:

Shelf Drilling

Makro:

Finland: Inflasjon mars, kl. 07.00

USA: Inflasjonsforventninger mars, kl. 17.00

Annet:

Opec: Månedsrapport

Utenlandske:

Goldman Sachs, LVMH

Ekskl. utbytte:

Himalaya Shipping