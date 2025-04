SoftwareOne sikrer kontroll i Crayon

Den sveitsiske IT-aktøren SoftwareOne Holding AG har sikret seg kontroll over det norske teknologiselskapet Crayon Group Holding ASA. Etter utløpet av den initielle tilbudsperioden 11. april, eier SoftwareOne nå rundt 66,2 prosent av aksjene i Crayon.

Det fremgår av en børsmelding mandag.

SoftwareOne har gjennomført et frivillig oppkjøpstilbud på samtlige aksjer i Crayon, med oppgjør i en kombinasjon av kontanter og egne aksjer. Ved fristens utløp hadde 59,2 prosent av aksjonærene takket ja til tilbudet. Fra før eide SoftwareOne 6,98 prosent, inkludert både aksjer og eksponering via en total return swap (TRS).

Utivder akseptperioden

Fredag godkjente aksjonærene i SoftwareOne Holding under en ekstraordinær generalforsamling i selskapet alle styrets forslag til støtte for det planlagte oppkjøpet av Crayon.

Samme dag ble det kjent at SoftwareOne forlenger akseptperioden i det frivillige budet på Crayon til 29. april 2025, fremgår det i en børsmelding fredag.

Det var tilbake i slutten av desember at de to selskapene inngikk en fusjonsavtale der SoftwareOne ville legge inn et frivillig tilbud om å kjøpe alle utestående aksjer i det norske programvareselskapet. Prisen ble beregnet til 144 kroner pr. aksje og bestod av SoftwareOne-aksjer samt kontanter.

Omstridt fusjon

Fusjonen mellom Crayon og Softwareone har likevel vært mildt sagt omstridt.

«Det er ingen sammenlignbare selskaper i hele verden som har så mye «bullshit earnings» i rapportene sine som SoftwareOne har,» sa storaksjonær Sverre Bjerkeli til Finansavisen i begynnelsen av februar. Han har konkludert med et rungende nei til budet.

Den sammenslåtte årlige inntekten er estimert til 1,6 milliarder sveitserfranc – omtrent 20 milliarder kroner. Kostnadsbesparelsene kan komme opp mot 1,2 milliarder kroner innen 18 måneder.

Forrige helg sendte grunnleggerne Jens Rugseth og Rune Syversen ut et brev for å overbevise aksjonærene om å godta Crayon-bud.

«Det gjeldende tilbudet representerer et bytteforhold som åpenbart er i Crayons-aksjonærenes favør. Styret i Crayon har enstemmig anbefalt tilbudet, og vi stiller oss fullt og helt bak deres beslutning», het det i brevet.