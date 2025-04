Dette synet står i kontrast til Det internasjonale energibyrået (IEA), som mener at det ikke er behov for nye olje- og gassprosjekter dersom verden skal nå netto nullutslipp innen 2050.

Advarer mot energifattigdom

Della Vigna fremhever videre at olje- og gasselskaper i dag er blant verdens største investorer i lavutslippsenergi.

– Å utelukke dem fullstendig vil kunne bremse selve energiovergangen. Disse selskapene har kompetansen, balansen og risikoviljen som trengs. Vi trenger ikke bare deres grønne investeringer – vi trenger også deres kjernevirksomhet for å sikre energitilgang, særlig i utviklingsland, sier han.

Han advarer mot energifattigdom, og mener det strider mot ESG-fondets formål dersom tilgang på rimelig energi svekkes.

– Energiselkapene som leder an i overgangen, bør være en bærebjelke i ESG-porteføljer og ikke noe man nødvendigvis trekker seg ut av, avslutter han.

Tror på en mer avslappet tilnærming

Allen Good, senior aksjeanalytiker for olje- og gassindustrien i Morningstar, sier at det er vanskelig å se for seg en situasjon der olje- og gasselskaper fullt ut aksepteres i ESG-investeringer.

Han mener likevel at en mer nyansert eller avslappet tilnærming fra investorene kan være mulig – forutsatt at de store energiselskapene øker investeringene betydelig i fornybar energi og lavutslippsteknologi.

– Det man kanskje vil se, er en viss oppmykning i ytterkantene. For eksempel at man blir enige om at hvis et selskap investerer et visst beløp i fornybar energi, eller hvis en viss andel av inntektene deres skal komme fra lavkarbonløsninger om ti år, da kan et selskap som TotalEnergies inngå i porteføljen.

– Men selskaper som Exxon eller Chevron? Der har jeg vanskelig for å se hvordan de skal kunne kvalifisere for ESG-fond, legger han til.