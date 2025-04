Det var i november 2024 at amerikanske KKR kjøpte deler av 24SevenOffice-virksomheten for 2,4 milliarder kroner. Etter transaksjonen forble enkelte tjenesteområder innen fintech igjen i 24SevenOffice, som er børsnotert på Nasdaq First North.

Finansavisen har tidligere anslått at Rustad ble sittende igjen med nesten en halv milliard kroner etter salget.

I januar børsmeldte 24SevenOffice Group AB et navneskifte til Done.ai Group AB. Dette ble sagt å være del av en strategisk endring.

SUKSESSGRÜNDER: 24SevenOffice-gründer Stian Rustad solgte ERP-virksomheten til KKR for 2,4 milliarder kroner i fjor. Nå bygger han ut selskapets (nå kalt Done.ai) fintech-satsning. Ivan Kverme

– Vil utløse plattformens potensial

Huddlestock skriver at salget vil redusere selskapets kontantforbruk og bidra til en mer målrettet organisasjon. Selskapet vil etter transaksjonen videreføre sin strategi gjennom Huddlestock GmbH og konsulentdivisjonen Visigon.

– Nå vil vi utløse plattformens fulle potensial under Done.ais ledelse. Med en beholdt eierandel vil vi fortsette å konsentrere strategien vår rundt ekspansjon på det europeiske kontinentet, sier Leif Arnold Thomas, konsernsjef i Huddlestock, i meldingen.

Les også Har tjent 5-gangeren på to måneder – Aksjen skal gå 15-20 gangeren i løpet av året, sa tech-gründer Stian Rustad. Etter bare to måneder har aksjen gått 5-gangeren.

– Unikt posisjonert

Huddlestocks IaaS-plattform skal inngå som en integrert del av Done.ais AI-baserte fintech-løsning, fremgår det i meldingen.

– Med eksklusive distribusjonsrettigheter til titusenvis av ERP-brukere og dyp integrasjon av Huddlestocks nordiske IaaS-infrastruktur, er vi unikt posisjonert til å levere finansielle tjenester sømløst og i stor skala, uttaler Herbst i Done.ai.

– Det gjør det mulig for oss å automatisere flyten av likviditet, kreditt og investeringer i sanntid, noe som skaper betydelig verdi for kundene våre og driver veksten videre – både i det nordiske markedet og utover, sier han videre.

Transaksjonen forventes gjennomført innen 23. april 2025, mens aksjene vil bli utdelt til Huddlestock-aksjonærene i midten av august.