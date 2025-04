Ved lunsjtider ligger hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,9 prosent til 1.433,73 poeng.

Dagens bevegelser

Hexagon Composites stiger 8,2 prosent til 19,76 kroner etter at styret meldte at det vil iverksette et tilbakekjøpsprogram på 75 millioner kroner.

Hunter Group har bedt om en ny emisjonsfullmakt, og åpner med det for å hente mer kapital etter å ha tapt nær 90 millioner kroner på to store, innleide råoljetankskip. Aksjen ligger ned om lag 1,7 prosent til 0,95 kroner.

BW LPG-aksjen ligger ved lunsj opp 6,8 prosent, til 101,60 kroner. Oppgangen kan knyttes til at VLGC-ratene falt kraftig forrige uke som følge av Donald Trumps handelskrig.

Oppgangen kommer etter at VLGC-ratene falt med 75 prosent i løpet av fire dager i forrige uke, på grunn av handelskrigen mellom USA og Kina.

– På bakgrunn av at vi mener aksjen vår nå er underpriset, har vi igangsatt tilbakekjøpsprogrammet, som vi annonserte i forrige uke, sier BW LPG-sjef Kristian Sørensen.

Cyviz ligger opp 6,2 prosent til 31,00 etter å ha sikret seg en strategisk forsvarskontrakt med en sentraleuropeisk forsvarsorganisasjon. I børsmeldingen skriver selskapet at ordren omfatter en kommando- og kontrollsentral samt en oppgradering av en eksisterende installasjon, som skal støtte operasjoner med høy sikkerhetsklassifisering.

Oljeprisen

Mandag ettermiddag omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for om lag 65,38 dollar, opp 1,1 prosent. Brent-oljen med levering i juni omsettes for 65,32 dollar, opp 0,9 prosent.

Oppgangen kommer etter Iran og USA i helgen holdt formelle samtaler om Irans atomprogram og muligheten for å lette sanksjonene. WTI-oljen med levering i mai ligger opp 0,9 prosent til 62,05 dollar.

DNB Markets la frem en sektorrapport hvor meglerhuset sa de foretrekker Aker BP etter en stresstest. Aksjen ligger opp 2,5 prosent til 12,38 kroner.

«Blant de store selskapene, tilsier Vår Energi og Equinor 71-76 dollar pr fat, mens Aker BP skjermer mer attraktivt til 66 dollar pr fat», skriver DNB Markets i rapporten.

Equinor omsettes ved lunsj for 250,30 kroner, opp 2,3 prosent, mens Vår Energi er opp 3,8 prosent til 29,04 kroner.