Det ligger an til børsrally på Wall Street

Det ligger an til en solid start på påskeuken på Wall Street. Futures indikerer at Nasdaq-indeksen vil stige 1,8 prosent, at Dow Jones åpner opp 1,6 prosent mens S&P 500 vil stige 1,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,45 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 12,8 prosent til 32,76.

Kvartalstall

«Hovedfokuset vil rettes mot kvartalsrapportene for første kvartal, der markedet nå venter på signaler om hvor hardt selskapene egentlig har blitt rammet av den siste tidens uro», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Goldman Sachs har lagt frem kvartalstall som var bedre enn forventet, noe som sender aksjen opp 2,7 prosent i førhandelen.

I første kvartal fikk selskapet et resultat på 14,12 dollar pr. aksje, godt over forventningene på 12,35 dollar pr. aksje. Omsetningen var på 15,06 milliarder dollar, mens forventningene lå på 14,81 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Tollforvirring

DNB Markets understreker at stadige endringer i tollregimet skaper forvirring i markedet og gir mer usikkerhet.

«Fredag kveld kom det nyheter om at smarttelefoner og annen forbrukerelektronikk ville være unnlatt de høye tollsatsene som er satt mot Kina. Unntaket viser seg å være midlertidig, og Trump har uttalt at disse varekategoriene vil bli omfattet av et annet tollsatsregime, for blant annet halvledere, som kan komme denne uken. Trump oppklarte dette delvis søndag, og skrev blant annet “Nobody’s getting off the hook”», skriver DNB Markets i en rapport.