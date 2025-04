Børsoppgang i USA

Trumps effekt på finansmarkedene kan sammenlignes med den en særlig ilter okse ville ha i en porselensbutikk. En del av mangemilliardærene som finansierte hans valgkampanje er imidlertid lei av å se sin formue krympe som druer under en het sommersol, og nå har de tilsynelatende fått gjennomslag for sine ønsker om unntak for og utsettelser av noen av de mest ødeleggende tollavgiftene.

Helgens nyhet om at datamaskiner, smarttelefoner og en del andre elektroniske produkter fra Kina bare vil omfattes av en 20 prosent tollavgift bidro til å løfte børsene mandag. Både franske Cac, tyske Dax og den brede Stoxx 600-indeksen var opp med 2–3 prosent, mens oppgangen i USA ble på rundt 1 prosent.

Vi fikk dessuten en overraskende sterk kvartalsrapport fra Goldman Sachs. Den amerikanske finanskjempen tjente 14,12 dollar per aksje i perioden, mens bare 12,71 dollar var ventet. Også topplinjen på 14,2 milliarder dollar oversteg konsensusestimatet med en god margin. Forklaringen var hovedsakelig et godt driv i kapitalmarkedet, med uvanlig god lønnsomhet i både verdipapirhandelen og corporate-virksomheten. Slike inntekter kan imidlertid variere mye fra kvartal til kvartal, og ved halv fem-tiden var Goldman Sachs-kursen opp med relativt beskjedne 2 prosent.

Den amerikanske vinnerlisten inkluderte også elektronikkprodusenten Dell Technology, Apple og Hewlett Packard.

For øvrig priser rentemarkedet nå inn en femårig snittinflasjon på 2,3 prosent i USA, noe som tyder på at Trumps handelskrig ventes å utløse en resesjon, heller enn høyere konsumprisvekst. For mindre enn to måneder siden ble 2,7 prosent priset inn, og det faktiske tallet for mars var 2,4 prosent.

Samtidig signaliserer de korte rentene en 75 prosent sannsynlighet for at USAs sentralbank vil senke styringsrenten med minst 0,75 prosentpoeng innen utgangen av året, noe som neppe vil skje, dersom inflasjonen blir dramatisk høyere. For en måned siden ble tilsvarende rentekutt regnet som bare 53 prosent sannsynlige.