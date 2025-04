En rekke bilaksjer stiger på nyheten. Ford Motor Company stiger over 4,5 prosent, mens General Motors stiger 3,5 prosent. Chrysler-eier Stellantis stiger 5,5 prosent, mens Rivian stiger 4,8 prosent. Tesla får ikke samme kursløft og faller rundt 0,4 prosent.

Tollunntak for tek-selskapene

Det amerikanske aksjemarkedet har fått juling de siste to ukene etter at Trump innførte en ny (og stadig skiftende) tollpolitikk, som førte til opptrapping av handelskrigen.

På fredag kom det melding fra Det hvite hus at en rekke elektronikkprodukter, som smarttelefoner og datamaskiner, får fritak for samtlige tollsatser.

Natt til mandag norsk tid kunngjorde imidlertid Donald Trump på Truth Social at unntaket kun er midlertidig og at elektronikk fortsatt er underlagt nåværende toll på 20 prosent. Unntaket gjelder også kun for de gjensidige tollene.

Markedet svarte med å sende Apple-aksjen opp syv prosent ved børsåpning mandag, oppgangen er nå på 4 prosent. Blant de andre tek-kjempene åpnet Nvidia dagen med et kursløft på 3 prosent, men har nå en oppgang 0,3 prosent.

Pengebinge

Meta -aksjen faller 1,8 prosent mandag. Selskapet skal inn i en historisk monopolrettsak i USA mandag mot det føderale forvaltningsorganet FTC for å bevise at Metas sosiale medier-plattformer ikke ødelegger konkurransen i markedet.

Antitrustrettssaken kommer etter at FTC påstår at selskapet kjøpte Instagram og WhatsApp for å knuse annen konkurranse og etablere et ulovlig monopol innen sosiale medier.

Meta-sjef Mark Zuckerberg kan bli tvunget til å gi slipp på pengebingen Instagram, som står for over halvparten av reklameinntektene til Meta-konsernet.

Makro

Før helgen kom nye tall som viste de amerikanske husholdningenes syn på de økonomiske utsiktene, og prisveksten fremover.

«I begge tilfeller var dette nedslående nyheter: Konsumenttilliten (University of Michigan) falt klart mer enn ventet, fra allerede lave nivåer; både hva gjelder synet på nåsituasjonen, og utsiktene fremover. Samtidig skjøt inflasjonsforventningene ytterligere fart», skriver Handelsbanken.