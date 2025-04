New-York børsen var preget av et positivt sentiment i ukens første handelsdag. Forrige uke avsluttet med kraftig oppgang og den positive stemningen fortsatte mandag etter helgens tollnyheter fra Det hvite hus.

Slik gikk det med de toneangivende indeksene på Wall Street:

Samleindeksen S&P-500 endte opp 0,7 prosent til 5.406,04 poeng, mens industritunge Dow Jones steg 0,8 prosent til 40.525,53 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,6 prosent til 16.828,28 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten, også kalt for«tiåringen», faller til 4,38 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stuper 20,5 prosent til 29,86. Indeksen måler forventede svingninger i S&P-500 indeksen de neste 30 dagene, basert på opsjonshandel.

Prisen for et fat nordsjøolje handles til 64,94 dollar fatet, opp 0,45 prosent siden midnatt. Oljeprisen for et fat med WTI-olje handles til 61,61 dollar opp 0,18 prosent.

Flørter med bilindustrien

Flere amerikanske bilprodusenter opplevde kursoppgang mandag etter nyheten om at USAs president Donald Trump «vil hjelpe noen av bilselskapene », skriver CNBC.

Uttalelsen falt under et møte i Det hvite hus med El Salvadors president, Nayib Bukele, hvor Trump åpnet for muligheten for utsettelser av toll på bildeler.

– Jeg ser på muligheter for å hjelpe noen av bilselskapene, fordi de bytter til deler som tidligere ble produsert i Canada, Mexico og andre steder, og de trenger litt tid, sa Trump.