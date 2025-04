Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs vil åpne ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet -0,5 til 0,3 prosent.

Asia

Børsene i Asia ligger for det meste opp tirsdag morgen, der japanske Nikkei 225 er opp 1,2 prosent og den bredere japanske indeksen Topix er opp 1,3 prosent.

India skal legge frem inflasjonstall for mars halv ett i ettermiddag. Ifølge Reuters venter økonomer at konsumprisindeksen vil ligger på 3,60 prosent, mot 3,61 prosent måneden før.

Indiske Nifty 50 stiger 2,1 prosent, mens BSE Sensex er opp 2,1 prosent.

Oljeprisen

Tirsdag formiddag omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 65,08 dollar, opp 0,5 prosent. Brent-oljen med levering i juni omsettes for 65,07 dollar, opp 0,3 prosent.

Wall Street

Det var grønt over hele linjen ved børsslutt i det amerikanske aksjemarkedet.

New-York børsen var preget av et positivt sentiment i ukens første handelsdag. Forrige uke avsluttet med kraftig oppgang og den positive stemningen fortsatte mandag etter helgens tollnyheter fra Det hvite hus.

Samleindeksen S&P-500 endte opp 0,7 prosent til 5.406,04 poeng, mens industritunge Dow Jones steg 0,8 prosent til 40.525,53 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,6 prosent til 16.828,28 poeng.

Flere amerikanske bilprodusenter opplevde kursoppgang mandag etter nyheten om at USAs president Donald Trump «vil hjelpe noen av bilselskapene », skriver CNBC.

Uttalelsen falt under et møte i Det hvite hus med El Salvadors president, Nayib Bukele, hvor Trump åpnet for muligheten for utsettelser av toll på bildeler.

Oslo Børs

Oslo Børs endte dagen opp 1,9 prosent. Nordic Semiconductor steg over 4 prosent etter Trumps tollunntak for elektronikk.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,9 prosent til 1.434,74 poeng mandag, etter tegn på at handelskrigen kanskje begynner å roe seg ned.

Europeiske teknologiaksjer steg etter at det fredag kveld ble kjent at USA pauser tollsatser på smarttelefoner, datamaskiner, halvledere, minnekort og annen elektronikk fra Kina.

På Oslo Børs steg halvlederaksjen Nordic Semiconductor 4,0 prosent til 108,30 kroner.

Donald Trump og USAs handelsminister Howard Lutnick indikerte søndag at slike varer i stedet ville bli underlagt en toll som Det hvite hus forbereder for halvledere. Eksperter mener likevel unntaket er et skritt i riktig retning.

Hexagon Composites steg 8,1 prosent til 19,74 kroner etter at styret meldte at det vil iverksette et tilbakekjøpsprogram på 75 millioner kroner.

Hunter Group har bedt om en ny emisjonsfullmakt, og åpner med det for å hente mer kapital etter å ha tapt nær 90 millioner kroner på to store, innleide råoljetankskip. Aksjen endte dagen ned 9,9 prosent til 0,87 kroner.

BW LPG -aksjen steg 5,4 prosent, til 100,30 kroner. Oppgangen kan knyttes til at VLGC-ratene falt kraftig forrige uke som følge av Donald Trumps handelskrig.

