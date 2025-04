Hovedindeksen på Oslo Børs åpner dagen med en oppgang på 0,5 prosent til 1.442,25 poeng.

Dagens bevegelser

Kongsberg Gruppen stiger 1,9 prosent til 1.610 kroner tirsdag. Mandag kveld meldte The Washington Post at avisen skal ha fått innsyn i et internt notat som skal vise at USA planlegger å kutte all pengestøtte til Nato og FN.

Kitron stiger på sin side 4,9 prosent til 52,15 kroner.

Nykode Therapautics meldte før børsåpning at ledelsen gjør helomvending og trekker oppsigelsene, at Datum går ut av styret og at det foreslås et utbytte på 1 kroner pr. aksje. Etter et par timers handel, omsettes aksjen for 2,58 kroner, opp 15,2 prosent.

BW Energy økte produksjonen i første kvartal, drevet av rekordtall fra Dussafu-feltet i Gabon, opplyser selskapet tirsdag. Aksjen stiger 0,6 prosent til 27,05 kroner.

SEB nedjusterer kursmålet på Mowi fra 266 til 222 kroner og gjentar kjøpsanbefaling på aksjen, ifølge en oppdatering fra meglerhuset mandag. Nedjusteringen skyldes ifølge analytikeren USAs nye importtariffer. Aksjen åpner opp 0,4 prosent til 188 kroner.

Akobo Minerals har engasjert SpareBank 1 Markets for å bistå med å «identifisere og sikre hensiktsmessige finansielle løsninger» for å velge en struktur som best støtter selskapets mål. Aksjen stiger 13,2 prosent til 1,65 kroner.

BW LPG avslutter aksjetilbakekjøpsprogrammet på inntil 20 millioner dollar på onsdag. Aksjen har steget de seneste dagene tross ratestup for VLGC-er, og tirsdag åpner aksjen opp 0,1 prosent til 101,20 kroner.

Hunter Group meldte mandag ettermiddag at styret åpner for å hente mer kapital. Selskapet har nylig tapt nær 90 millioner kroner på to innleide råoljetankskip. Aksjen endte ned 9,9 prosent på mandag, men tirsdag er det roligere med en nedgang på 0,1 prosent til 0,87 kroner.

Oljeprisen

Ved børsåpning omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 65,15 dollar, opp 0,5 prosent. Brent-oljen med levering i juni omsettes for 65,23 dollar, opp 0,5 prosent.

Børslokomotivet Equinor ligger relativt flatt ned 0,04 prosent til 247,80 kroner, Aker BP stiger 0,1 prosent til 218 kroner og Vår Energi er opp 0,7 prosent til 28,90 kroner.