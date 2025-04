Oppgang på Oslo Børs: Rally i Sveaas-aksje

Pexip har også fått et fotfeste i forsvarssektoren. Det kan bidra til å løfte aksjen i årene fremover, vurderer SpareBank 1 Markets-analytikerne Lisa Wiermyhr og Petter Kongslie, som opererer med kjøpsanbefaling og et kursmål på 55 kroner. Tirsdag er aksjen opp 4,9 prosent til 39,55 kroner.

Mowi er opp 0,5 prosent. SEB har nedjustert kursmålet fra 266 til 222 kroner og gjentatt en kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering mandag. Nedjusteringen ble forklart med USAs nye importtoll.

Gjensidige -aksjen er opp 1,2 prosent til 243,80 kroner. Nordea Markets har oppjustert kursmålet fra 265 til 273 kroner og gjentatt en kjøpsanbefaling.

Samtidig har Pareto Securities senket kursmålet for Norske Skog fra 20 til 18 kroner og gjentatt en holdanbefaling. Norske Skog-aksjen faller 4,8 prosent til rundt 18 kroner.

Nykode Therapeutics fyker opp 13,9 prosent tirsdag. Før børsåpning opplyste helseselskapet at ledelsen gjør helomvending og trekker oppsigelsene, at Jan Haudemann-Andersen-selskapet Datum går ut av styret og at det foreslås et utbytte på 1 kroner pr. aksje.

En aksje som stiger enda mer, er Western Bulk Chartering. Aksjen har vært opp mer enn 30 prosent tirsdag, uten at det foreligger noen nyheter rundt selskapet. Senere har oppgangen avtatt til 21 prosent – og handelsvolumet er relativt lavt. Christen Sveaas' Kistefos sitter på cirka 69 prosent av aksjene i selskapet.

Hexagon Purus stiger 18,7 prosent. Selskapet opplyser tirsdag ettermiddag at det har mottatt en første bestilling av hydrogentanker fra MCV, en ledende bussprodusent i Midtøsten og Afrika. Ordrens verdi oppgis til 2,4 millioner euro.

Stjerneinvestoren Egil Dahl har solgt 300.000 aksjer i konsulentselskapet Bouvet. Aksjen er opp 0,3 prosent tirsdag ettermiddag.

M Vest Water har meldt om en ny kontrakt fra et norsk lakseslakteri, der selskapet skal implementere en større oppgradering av en vannbehandlingsløsning. Kontrakten innebærer også salg av ytterligere vannbehandlingsutstyr. Aksjen er opp 3,5 prosent.

Gullgruveselskapet Akobo Minerals har i forbindelse med en oppdatering om driften i Etiopia meddelt at det har engasjert SpareBank 1 Markets til å bistå med å «identifisere og sikre hensiktsmessige finansielle løsninger». Dette skal ifølge selskapet støtte driften videre og de langsiktige målene. Aksjen faller 3,1 prosent.

BW Energy har kommet med foreløpige tall for driften i første kvartal. Disse viser en netto produksjon på 3,2 millioner fat olje, tilsvarende 36.000 fat pr. dag, fra Dussafu-lisensen i Gabon og Golfinho-feltet i Brasil. Til sammenligning var produksjonen 3,1 millioner fat pr. dag kvartalet før. Samtidig oppnådde selskapet en økning i realisert oljepris fra 72,50 til 74,80 dollar pr. fat for Dussafu-produksjonen, men en nedgang fra 83,50 til 75,00 dollar pr. fat for Golfinho-produksjonen. Aksjen er tirsdag opp 0,7 prosent.