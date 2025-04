Analysesjef: – Det er helt uforståelig

Donald Trumps tollsatser er gjenstand for mye frem og tilbake i markedet, noe som bidrar til solide bevegelser på verdens børser.

«I helgen kom nyheten om at mange varegrupper var unntatt toll – men tidsbegrenset, sier Trump i dag. Dette gjelder for eksempel mobiltelefoner. Apples iPhoner ville blitt nærmest uselgelig i USA med fulle tollsatser», skriver Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, i en oppdatering.

Analysesjefen mener det er rart at USA ikke er mer målrettet med hensyn til å temme handelsbalanseunderskuddet, og identifiserer sektorer der de har et fortrinn og der ønsket om å ta produksjonen «hjem» har et slags rasjonale.

– Helt uforståelig

– Trumps plan, eller mangel på en slik, virker ikke rasjonell i dag. Det er helt uforståelig at de ikke har gått gjennom dette på en bedre måte, sier Slyngstadli til Finansavisen

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities Foto: Andreas Drange Jensen

– De må se på hvilke konkurransefortrinn de har i USA. Å få stålindustrien til USA kan være bra forsvarsstrategisk, men det virker helt rart at de ønsker å produsere sko i USA. Planløst, sier Slyngstadli.

Analysesjefen forstår Trumps appetitt på sjeldne mineraler, samtidig som han gir presidenten strykkarakter når det gjelder hans tilnærming til saken.

– Klossete

– Trump prøver seg med en klossete beiling til Grønland og Danmark, men burde heller kontakte EU som en alliert, og ikke opptre som en bulldoser. Det kan ikke være i USAs interesse. Jeg forstår at Trump ønsker å redusere handelsunderskuddet, men medisinen han tilbyr er ikke bra, sier Slyngstadli.

– En tweet styrer markedet

– Det er litt mange bevegelige deler når man skal forsøke å forstå markedet?

– Så absolutt. Nå lever vi i en verden hvor en tweet fra Det hvite hus styrer markedet, sier analysesjefen.