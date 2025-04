Finansgigant stiger på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent mens Dow Jones og S&P 500 har lagt på seg 0,2 prosent.

Oppdatert klokken 17.22: Etter nesten to timers handel har Nasdaq og S&P 500 gått opp 0,6 prosent, mens Dow Jones er opp 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,38 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,3 prosent til 30,19.

Bank of America stiger 4,4 prosent etter tirsdagens kvartalspresentasjon. Finansgiganten fikk et resultat på 0,9 dollar pr. aksje, godt over forventningene på 0,81 dollar pr. aksje.

Sirkus Trump

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities mener det er rart at USA ikke er mer målrettet med hensyn til å temme handelsbalanseunderskuddet, og identifiserer sektorer der de har et fortrinn og der ønsket om å ta produksjonen «hjem» har et slags rasjonale.

– Trumps plan, eller mangel på en slik, virker ikke rasjonell i dag. Det er helt uforståelig at de ikke har gått gjennom dette på en bedre måte. Nå lever vi i en verden hvor en tweet fra Det hvite hus styrer markedet, sier analysesjefen til Finansavisen.

DNB Markets skriver i en rapport at nyhetsbildet fra Trumps USA er preget av kaos og politisk desorientering.

«Da gjengjeldelsestollen ble innført – ikke som svar på faktiske tollsatser, men for å ramme land med handelsoverskudd – ble det klart for meg at det manglet én overordnet strategi. Ezra Klein beskriver det treffende: Trump følger ingen én plan – han samler mange, ofte motstridende», understreker DNB Markets.