Ny oppgang på Oslo Børs: Ledelsen snur – aksjen rett til værs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg tirsdag 0,84 prosent til 1.446,78 – Børsens fjerde strake dag med oppgang. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,1 milliarder kroner.

Brent-oljen med levering i juni var ved børsslutt opp 0,3 prosent til 65,10 dollar pr. fat – men ned fra 65,20 dollar på samme tid mandag. Den amerikanske WTI-oljen var opp 0,3 prosent til 61,74 dollar fatet, mens de europeiske gassprisene (Dutch TTF) var opp 0,4 prosent til 34,63 euro pr. MWh.

Equinor falt 0,2 prosent til 247,50 kroner, Aker BP steg 0,1 prosent til 217,90 kroner, mens Vår Energi steg 0,5 prosent til 28,85 kroner.

Kongsberg Gruppen steg 3,1 prosent til 1.628,50 kroner, mens Kitron steg 4,6 prosent til 52,00 kroner. Mandag kveld meldte Washington Post om innsyn i et notat som skal vise at USA planlegger å kutte all pengestøtte til Nato og FN.

Pexip har også fått et fotfeste i forsvarssektoren. Det kan bidra til å løfte aksjen i årene fremover, vurderer SpareBank 1 Markets-analytikerne Lisa Wiermyhr og Petter Kongslie, som opererer med kjøpsanbefaling og et kursmål på 55 kroner. Tirsdag steg aksjen 4,8 prosent til 39,50 kroner.

Blant andre tungvektere var DNB opp 0,8 prosent, Hydro ned 0,1 prosent og Yara ned 0,2 prosent. Mowi steg 0,8 prosent til 188,60 kroner, etter at SEB har gjentatt en kjøpsanbefaling, men nedjustert kursmålet fra 266 til 222 kroner. Gjensidige steg 1,3 prosent til 244,20 kroner etter at Nordea Markets har oppjustert kursmålet fra 265 til 273 kroner og gjentatt en kjøpsanbefaling.

Hexagon Composites steg 1,6 prosent til 20,05 kroner, løftet av Hexagon Purus ' melding om en første bestilling av hydrogentanker fra MCV, en ledende bussprodusent i Midtøsten og Afrika. Ordren har en verdi på 2,4 millioner euro. Hexagon Composites, en favoritt blant flere kjendisinvestorer, eier 38,4 prosent i Hexagon Purus, som selv steg 16,1 prosent til 1,86 kroner tirsdag.

Western Bulk Chartering steg enda mer – 25,4 prosent til 17,30 kroner – dog uten at det var kommet noen nyheter rundt det Christen Sveaas-dominerte rederiet.

Nykode Therapeutics endte opp 13,2 prosent til 2,54 kroner. Kurshoppet ble utløst av nyheten om at ledelsen trekker oppsigelsene sine og blir værende i biotekselskapet, samtidig som Jan Haudemann-Andersen-selskapet Datum trer ut av styret.

Norske Skog falt 5,2 prosent til 18,02 kroner etter at Pareto Securities gjentok en holdanbefaling og nedjusterte kursmålet fra 20 til 18 kroner . Analytiker Marcus Gavelli har samtidig høvlet ned årets inntjeningsforventninger med 20 prosent. «Oppstarten i Golbey kombinert med marginpresset i publikasjonspapir vil føre til betydelige underskudd de neste to til tre kvartalene,» sier han.

Vow Green Metals og REC Silicon var aksjene som falt mest, med kursfall på 21,9 og 17,1 prosent.