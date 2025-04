Lyspunkter i USA

Både de europeiske og amerikanske børsindeksene var opp tirsdag ettermiddag. Stoxx 600 ligger likevel 6 prosent under nivået 1. april, dagen før Trump lanserte nye tollavgifter på de fleste land. På den andre siden av Atlanterhavet har Russell 2000, som hovedsakelig inneholder USA-fokuserte små- og mellomstore selskaper, falt like mye. Det til tross for at Trump i de seneste dagene har reversert nesten alle sine mest idiotiske grep.

Heller ikke i rente- og valutamarkedet er Trump-effekten helt borte. Renten på tiårige amerikanske statsobligasjoner er nå i underkant av 4,4 prosent, mens nivået i begynnelsen av april var mindre enn 4,2 prosent. Og den amerikanske dollaren har stupt nesten 5 prosent mot euro hittil i denne måneden.

Nå har den nye resultatsesongen imidlertid begynt, og dette åpner for at uventet sterke kvartalsrapporter øker risikoappetitten i markedet. Tjrsdag fikk vi ferske tall fra blant andre Johnson & Johnson, Bank of America, Citigroup, United Airlines og Ericsson.

Førstnevnte, som er en av verdens største leverandører av legemidler og andre helserelaterte produkter, overrasket positivt på både topp- og bunnlinjen. Guidingen for årets inntjening ble holdt uendret, mens salgsprognosen ble jekket opp. Ved halv fem-tiden var aksjen likevel ned med 1 prosent.

Bank of America fikk derimot et kursløft på 4 prosent. Igjen oversteg både inntektene og inntjeningen analytikernes snittesstimater, hovedsakelig grunnet høye netto renteinntekter og lønnsom verdipapirhandel. Toppsjefen fortalte at bedriftskundene fremdeles gjør det bra, samtidig som forbrukerne fortsetter å forbruke og betjene sin gjeld. Han tilføyde at økonomien kan bli verre, men at Bank of America er godt rustet til å tåle en slik endring.

I Sverige slo Ericsson meglerhusenes topp- og bunnlinjeestimat. Den organiske salgsveksten var nær null, men bruttomarginen økte til hele 48,5 prosent. Det Nord- og Latin-Amerikanske markedet var et lyspunkt. Aksjen steg med nesten 8 prosent.