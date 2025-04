Saken oppdateres gjennom handelsdagen.

New York-børsen steg fra start tirsdag og fortsatte oppgangen i ettermiddagstimene. I dagens siste handelstimer har de toneangivende indeksene stått i rødt. De selskapsspesifikke nyhetene som preger markedet tirsdag er storbankene.

Slik står det til med de ledende indeksene på Wall Street i 21-tiden:

Samleindeksen S&P 500 faller 0,1 prosent til 5.404,39 poeng, mens industriselskapenes indeks Dow Jones faller med 0,2 prosent til 40.459,16 poeng. Teknologitunge Nasdaq er også ned 0,1 prosent hittil til 16.816,28 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,33 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,2 prosent til 29,97. Indeksen måler forventede svingninger i S&P-500 indeksen de neste 30 dagene, basert på opsjonshandel.

Prisen for et fat nordsjøolje handles til 64,72 dollar fatet, ned 0,1 prosent siden midnatt. Oljeprisen for et fat med WTI-olje handles til 61,45 dollar ned 0,1 prosent.

Flyaksje faller

Kina har beordret sine flyselskaper til å stanse mottak av nye fly fra Boeing og slutte å kjøpe flydeler fra amerikanske leverandører, skriver Bloomberg.

Dette skjer som gjengjeldelse etter at USA, under president Trump, har innført tollsatser på opptil 145 prosent på kinesiske varer.

Markedet svarer med å sende Boeing-aksjen ned 1,8 prosent.

Finanskjemper slo konsensus

De amerikanske storbankene åpnet resultatsesongen i USA, hvor Bank of America la frem sine tall for første kvartal tirsdag. Kort tid etter kvartalspresentasjonen steg Bofa-aksjen over 4 prosent, og ligger rundt samme nivå i 21-tiden.