Rødt på Wall Street – flyaksje falt etter Kinagrep

Nvidia-aksjen steg 1,4 prosent tirsdag, mens Apple falt 0,2 prosent og Taiwan Semiconductor steg 1 prosent.

Bankfest på Wall Street

De amerikanske storbankene åpnet resultatsesongen i USA, hvor Bank of America la frem sine tall for første kvartal tirsdag. Kort tid etter kvartalspresentasjonen steg Bofa-aksjen over 4 prosent, mens ved børsslutt endte aksjen opp 3,7 prosent.

Banken fikk et resultat på 0,9 dollar pr. aksje, godt over forventningene på 0,81 dollar pr. aksje. Omsetningen var på 27,51 milliarder dollar, mot ventede 26,99 milliarder dollar.

Bofa-sjefen, Brian Moynihan, sa at forbrukerne fortsetter å bruke penger samtidig som de opprettholder sunne kredittprofiler.

– Men vi står potensielt overfor en økonomi i endring, advarte Moynihan videre, skriver MarketWatch.

Citigroup la også frem tall tirsdag, som kunne vise til høyere inntjening enn forventet. Banken hadde en omsetning på 21,60 milliarder dollar mot ventede 21,29 milliarder dollar. Inntjening per aksje var på 1,96 dollar, mot estimatet på 1,85 dollar.

Aksjen steg 1,7 prosent.

Kursfall for børskjempe

Legemiddelgiganten Johnson & Johnson opplevde kursnedgang etter at selskapet også la frem sine kvartalstall tirsdag.

Selskapet, som slo konsensus, opplevde økt salg med 2,4 prosent sammenlignet med fjorårets første kvartal. Omsetningen var på 21,9 milliarder dollar, mot ventede 21,6 milliarder dollar.

Johnson & Johnson-aksjen falt til tross for positivt resultat ned 0,5 prosent.

Sirkus Trump

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities mener det er rart at USA ikke er mer målrettet med hensyn til å temme handelsbalanseunderskuddet, og identifiserer sektorer der de har et fortrinn og der ønsket om å ta produksjonen «hjem» har et slags rasjonale.

– Trumps plan, eller mangel på en slik, virker ikke rasjonell i dag. Det er helt uforståelig at de ikke har gått gjennom dette på en bedre måte. Nå lever vi i en verden hvor en tweet fra Det hvite hus styrer markedet, sier analysesjefen til Finansavisen.

DNB Markets skriver i en rapport at nyhetsbildet fra Trumps USA er preget av kaos og politisk desorientering.

«Da gjengjeldelsestollen ble innført – ikke som svar på faktiske tollsatser, men for å ramme land med handelsoverskudd – ble det klart for meg at det manglet én overordnet strategi. Ezra Klein beskriver det treffende: Trump følger ingen én plan – han samler mange, ofte motstridende», understreker DNB Markets