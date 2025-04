Hvordan bør en solid portefølje på 10 millioner kroner se ut for å oppnå god avkastning om fem år, uten at man tar ellevill risiko? Dette er årets påskenøtt til de fem ekspertene Gaute Eie, Mads Johannesen, Christian Lie, Thomas Breivik og Petter Slyngstadli.

I Finansavisens store påskeutgave kan du lese hva ekspertene mener om aksjer, renter, krypto, utleieleiligheter og hedgefond. Én mener det holder å se mot Oslo Børs, en annen satser globalt. Årgangschampagne og luksusklokker står også på menyen.

En rekke nordmenn er blitt rike på Kongsberg Gruppen – både kjente og ukjente investorer, toppledelse og vanlige ansatte. Én av dem er Ivar Løge, aktiv investor gjennom over 40 år.

Løge har nå verdier for 160 millioner kroner i Kongsberg Gruppen, og han sier han ikke kan finne en bedre aksje å sitte i. Han ser en fremtid med mye høyere forsvarsutgifter og mener Kongsberg Gruppen er i en bedre posisjon enn noe annet selskap på Oslo Børs.

Sjakkonge Magnus Carlsen skal være i ferd med å flytte til utlandet. Kilder hevder å være skråsikre på at Dubai blir hans nye hjemsted.

Selv har teamet rundt Carlsen svart tvetydig i to uker. Tirsdag ble det så kjent at Carlsen vil selge luksusleiligheten sin på Tjuvholmen i Oslo for 27,5 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Arbeiderpartiets boligløfter. Det som på landsmøtet ble kalt en ny og progressiv boligpolitikk, var i første rekke et løfte om «å gjennomføre en kraftig satsing for å bygge flere rimelige leieboliger særlig for de som sliter i boligmarkedet».

På toppen av løftet om å bygge 130.000 nye boliger innen 2030, blir dette useriøst. Kraftig valgflesk. Handlinger som kan gi mange nye boliger, må i hovedsak baseres på hva markedet kan få til, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Årsrapport:

INIFY Laboratories

Makro:

Norge: Skatteregnskap mars, kl. 08.00

Japan: Maskinordrer februar, kl. 01.50

Kina: Boligpriser mars, kl. 03.30

Kina: BNP 1. kv., kl. 04.00

Kina: Industriproduksjon mars, kl. 04.00

Kina: Detaljhandel mars, kl. 04.00