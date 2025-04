Nordea melder onsdag om et resultat etter skatt på 1,21 milliarder euro i første kvartal, ned fra 1,34 milliarder euro i samme periode i fjor.

Netto renteinntekter fra 6,4 prosent til 1,83 milliarder euro.

Guider 15 prosent avkastning

FactSet-konsensus pekte mot 1,13 milliarder euro i resultat etter skatt og rentenetto på 1,79 milliarder euro.

– Dette var et solid kvartal for Nordea, og vi er i rute til å levere en egenkapital på 15 prosent for helåret 2025, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen i en kommentar, og viser til en egenkapitalavkastning på 15,7 prosent for første kvartal.

– Få land er bedre rustet enn våre hjemlige markeder til å navigere i dagens klima med globale skifter, legger han til, og viser blant annet til en tapsavsetning på minimale 13 millioner euro i kvartalet. Tapsavsetningen var dermed ned fra 33 millioner euro i første kvartal 2024.

Norsk utlånsvekst: 10 prosent

Storbanken beskriver aktiviteten i Nordens boliglånsmarkeder som dempet, men ser ytterligere tegn på en gradvis gjeninnhenting og peker på en økende etterspørsel etter nye lånetilsagn.

Boliglånsvolumene steg 6 prosent fra første kvartal 2024, takket være oppkjøpet av Danske Banks norske personkundevirksomhet, Private Banking-virksomhet og tilhørende fondsporteføljer. Bortsett fra dette var volumene stabile, akkurat som for utlån til næringslivet.

Nordeas samlede utlån i Norge har økt 10 prosent det siste året, og er nå på 900 milliarder kroner.

Fullfører tilbakekjøpsprogram

Innskuddsvolumene fra person- og næringslivskunder steg henholdsvis 7 og 11 prosent fra første kvartal i 2024. Midler til forvaltning steg 9 prosent til 425 milliarder euro, med en netto tilgang på 2,7 milliarder euro i kvartalet.

Nordea-konsernet hadde ved utgangen av første kvartal en CET1-kapitaldekning på 15,7 prosent, 2,0 prosent over kravet. Kapitaldekningen er ned fra 17,2 prosent i samme periode i fjor, men etter fratrekk for tilbakekjøpsprogrammet lansert i mars. Programmet på 250 millioner euro ventes fullført innen 13. juni.