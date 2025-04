Som sjef for JP Morgan i snart 20 år har Jamie Dimon en av Wall Streets sterkeste stemmer. I et intervju med Financial Times hevder Dimon at president Donald Trump og hans handelskrig truer med å undergrave USAs troverdighet og økonomiske overlegenhet.

– Mye av dagens usikkerhet utfordrer dette litt. Man kommer til å lese om temaet ustanselig inntil tollen og handelskrigen forhåpentlig roer seg og forsvinner, slik at folk kan si: Jeg kan stole på USA, sier han.

Dimon oppfordrer i intervjuet USA og Kina til å snakke sammen.

– Jeg tror ikke det er noe reelt engasjement akkurat nå. Det trenger ikke vente et år, men kan starte i morgen, fortsetter han overfor avisen.

Les også – Rammer USA hardere enn Kina Det er primært amerikanske importører som betaler USAs toll på kinesiske varer. Og fredag slo Kina kraftig tilbake. – Nivået på tollsatsene bety ikke noe lenger, sier Kelly Chen i DNB Markets.

– Et sjokk for systemet

Tirsdag gjorde Trump, gjennom pressesekretær Karoline Leavitt i Det hvite hus, det klart at ballen er på Kinas banehalvdel når det gjelder tollspørsmål.

TRUMPS BUDBRINGER: Pressesekretær Karoline Leavitt i Det hvite hus. Foto: Bloomberg

«Kina må inngå en avtale med oss. Vi trenger ikke å inngå en avtale med dem. Det er ingen forskjell mellom Kina og hvilket som helst annet land, bortsett fra at de er mye større», het det blant annet i uttalelsen Leavitt leste opp.

Presidenten viste til Dimons advarsel om at USA kan havne i resesjon da han i forrige uke bestemte seg for å pause det meste av gjengjeldelsestollen – noe som bidro til å dempe turbulensen i finansmarkedene.

– Da tollsatsene ble kunngjort på «Liberation Day», var de dramatisk langt unna hva folk hadde forventet. Og det var et sjokk for systemet. Det globale systemet, ikke bare i USA, sier Dimon til Financial Times.

Les også Ubrukt kinesisk våpen i tollkrigen: – Det har falt under radaren Tollkrigen mellom USA og Kina er kommet til et nivå der det ikke er vits å øke satsene mer, mener Olav Chen. Men ett kinesisk våpen har gått under radaren. – De kommer til å strupe enda hardere her.

– Vi bør være klarsynte

Samtidig med å pause gjengjeldelsestoll overfor mange andre land, har Trump hittil nektet å fjerne tollsatser på opptil 145 prosent på mange kinesiske importvarer. Kina svarte fredag med å høyne til 125 prosent toll på amerikanske importvarer, og beordret tirsdag landet flyselskaper til ikke å ta imot flere leveranser fra Boeing.

BØYER IKKE AV FOR KINA: USAs president Donald Trump mener Kina trenger å inngå en avtale med Kina, ikke omvendt. Foto: Bloomberg

– Jeg synes vi bør være klarsynte om hva vi prøver å oppnå, fortsetter Dimon med henvisning til presidentens tollpolitikk.

Goldman Sachs påpekte i en analyse nylig at USA i tidligere innføringer av målrettede tollsatser har lyktes i å beskytte enkelte industrier, men vurderte det samtidig slik at tollen fra dagens Trump-administrasjon vanskelig kan gi tilsvarende effekt, siden satsene anvendes bredt i stedet for å være begrenset til spesifikke industrier eller produkter.

JP Morgan-sjefen understreker overfor Financial Times at USA bør snakke handelspolitikk med sine allierte.

– Jeg ville ha forhandlet med Europa, Storbritannia, Japan, Korea, Australia, Filippinene, og bygge et sterkt økonomisk samarbeid, sier han.