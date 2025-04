«Fra et spillteoretisk ståsted vil to jevnbyrdige parter normalt finne en løsning som er vinn-vinn for begge. Det er for øvrig naturlig å anta at Elon Musk kan spille en nøkkelrolle i eventuelle forhandlinger, da han gjennom Tesla har en fot i begge leire. Nvidias Jensen Huang er også en joker i så måte, og kanskje enda mektigere enn Musk», skriver Berntsen i en rapport.

Makro

Federal Reserve-leder Jerome Powell sier sentralbanken må hindre at nye tolltiltak fører til vedvarende inflasjonspress i en tale til Economic Club of Chicago.

Powell gjentok at sentralbanken ikke har hastverk med å justere styringsrenten, et budskap han også har fremhevet ved tidligere anledninger.

– Inntil videre er vi godt posisjonert til å vente på større klarhet før vi vurderer justeringer i pengepolitikken, ifølge Powell.

Han anerkjente at det på sikt kan oppstå en konflikt mellom Fed sitt inflasjonsmål og målet om maksimal sysselsetting, spesielt dersom økonomien svekkes samtidig som inflasjonen holder seg høy.

– Vi kan havne i et utfordrende scenario der våre mål kommer i konflikt. Da vil vi vurdere hvor langt unna vi er hvert mål, og hvor lang tid det kan ta før disse gapene lukkes, ifølge Powell.

Olje

Oljeprisen startet 2025 med et pang, men har siden den gang falt kraftig tilbake.

Mai-kontrakten på WTI-oljen endte opp 1,77 prosent til 62,10 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for mai endte opp 1,65 prosent til 65,46 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump ble USAs 47. president, men har siden vært volatil.

Onsdag endte bitcoin-prisen opp 0,18 prosent til 84.158 dollar.

Ethereum falt med 0,66 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin steg med 0,32 prosent.