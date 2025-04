New York-børsen faller – Nvidia rett ned

Oppdatert klokken 20:00

De toneangivende indeksene på New York-børsen faller onsdag ettermiddag. Nasdaq-indeksen er ned 3,7 prosent. Dow Jones er ned 1,8 prosent, og S&P 500 er ned 2,6 prosent.

Small cap-indeksen Russell 2000 er ned 1,2 prosent til 1.860 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,29 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,2 prosent til 31,99.

Nvidia-smell

President Donald Trumps administrasjon strammer inn mulighetene for Nvidia til å eksportere halvledere til Kina. Selskapet melder at innstramningen vil resultere i et kvartalsmessig tap på 5,5 milliarder dollar knyttet til restriksjonene på eksporten av AI H20-chipper. Nvidia-aksjen faller 8,9 prosent på Wall Street.

Chip-aksjen AMD faller 8,7 prosent.

«Trump-administrasjonen strammer inn på Nvidias muligheter til å selge halvledere («chips») til Kina. Innstramningen gjelder AI H20, en modifisert halvleder som ble laget spesifikt for det kinesiske markedet, etter at Biden-administrasjonen i 2022 innførte forbud mot å eksportere de mest avanserte halvlederne til Kina», skriver DNB Markets i en oppdatering.

USA og Kina

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet tror det meste vil handle om USA og Kina de neste dagene og ukene, og hvorvidt de klarer å finne en løsning på handelskonflikten.

«Fra et spillteoretisk ståsted vil to jevnbyrdige parter normalt finne en løsning som er vinn-vinn for begge. Det er for øvrig naturlig å anta at Elon Musk kan spille en nøkkelrolle i eventuelle forhandlinger, da han gjennom Tesla har en fot i begge leire. Nvidias Jensen Huang er også en joker i så måte, og kanskje enda mektigere enn Musk», skriver Berntsen i en rapport.