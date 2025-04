Europeiske børser ned før rentebeslutning

Her hjemme er Oslo Børs stengt skjærtorsdag, mens øvrige europeiske børser holder åpent før det er påskefri fredag.

De toneangivende europeiske børsindeksene faller forsiktig torsdag, i påvente av rentebeslutning fra Den europeiske sentralbanken (ESB) klokken 14.15 senere i dag.

Den brede Stoxx 600-indeksen er ned 0,45 prosent, mens tyske Dax er ned 0,33 prosent.

Av enkeltaksjer stiger Siemens Energy over 11 prosent etter at selskapet oppgraderte utsiktene for 2025, mens franske Hermès faller 1,69 prosent etter å ha levert svakere tall enn ventet.

Ifølge CNBC er det bredt ventet at ESB vil kutte styringsrenten senere i dag. Det skjer samtidig som det er knyttet usikkerhet til global handelskrig og toll fra president Trump.

I markedet er det nesten fullt priset inn at sentralbanken kutter renten til 2,25 prosent.



Nedgangen på børsene i Europa kommer etter bred oppgang i Asia i natt og etter kraftig nedtur på børsene i USA onsdag kveld.

S&P 500 falt 2,24 prosent, mens både Nasdaq og Dow Jones endte ned 3,07 og 1,73 prosent.

Det skjedde etter at Fed-sjef Jerome Powell advarte om pengepolitisk skvis som følge av Trumps handelspolitikk.