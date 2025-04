Oppdatert klokken 17:00

Nasdaq-indeksen er ned 0,6 prosent på New York-børsen, mens Dow Jones er ned 1,7 prosent og S&P 500 faller 0,1 prosent

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,3 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,9 prosent til 32,08.

Forbannet på Powell

Torsdag ble det klart at den europeiske sentralbanken (ESB) kutter styringsrenten fra 2,5 til 2,25 prosent. President Donald Trump vil også ha ned renten, og tok ut sin frustrasjon på sentralbanksjef Jerome Powell.

«ESB forventes å kutte renten for syvende gang, mens «treige» -Jerome Powell fra Fed, som alltid er for sen og tar feil, la i går frem en rapport som igjen var et fullstendig – og typisk – rotete. Oljeprisene er ned, matvarer (til og med egg!) har blitt billigere, og USA tjener stort på tollinntektene. Powell burde ha senket renten for lenge siden, slik ESB har gjort, men han burde i hvert fall gjøre det nå. Hans avgang kan ikke komme raskt nok,» skrev Trump på Truth Social.

Novo Nordisk og Eli Lilly

Slankegiganten Eli Lilly melder torsdag at selskapet har nådd målene i en avgjørende studie for deres eksperimentelle slankepille, og er dermed ett steg nærmere lansering av slankepillen.

Ifølge WSJ viste resultatene av studien at medisinen virket trygt for voksne med diabetes type-2 sammenlignet med placebogruppen etter 40 uker. I tillegg gikk pasientene med de høyeste dosene ned i snitt 7,9 prosent av kroppsvekten, uten at vektnedgangen flatet ut ved slutten av studiet.

«Dette gir oss en mulighet til å nå langt flere pasienter enn det man klarer med en injeksjon» kommenterer visepresidenten for produktutvikling i Lilly Cardiometabolic Health, Jeffrey Emmick, ifølge WSJ.

Eli Lilly-aksjen stiger 12,7 prosent, mens Novo Nordisk-aksjen faller 7,5 prosent.

UnitedHealth Group er ned 22,5 prosent etter svake resultater.