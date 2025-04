President og driftsdirektør Jonathan Gray i Blackstone, verdens største kapitalforvalter, er siste i rekken av Wall Street-topper som legger press på Trump-administrasjonen.

Torsdag skriver Financial Times at Gray nå advarer om at USA kan gå inn i en resesjon med mindre Donald Trump raskt får på plass handelsavtaler.

«Jeg forventer en økonomisk nedgang. Hvor alvorlig nedgangen blir, henger direkte sammen med hvor lenge denne toll-diplomatien varer» uttalte Gray.



Han mente også at risikoen for resesjon er direkte knyttet til lengden på usikkerheten, og at en rask løsning på handelsavtalene ville være positivt for både økonomien og markedene.

– Gode investeringsmuligheter

Uttalelsene til Gray kommer bare en uke etter at Trump innførte en 90-dagers midlertidig tollpause, som åpner for å sette i gang handelsavtaler med en rekke land som er blitt truffet av de nye tollsatsene som ble innført under «frigjøringsdagen» i starten av april.

Det er derimot ikke bare Gray som har advart Trump-administrasjonen om følgene av det nye tollregime. Eksempelvis har sjefen i JPMorgan, Jamia Dimion, sagt at han håpet at Det hvite hus snart ville nå avtaler med USAs handelspartnere.

Til tross for at de nye tollsatsene fra «frigjøringsdagen» har skapt uro i markedene, uttalte Blackrock-toppen at turbulensen hadde skapt flere investeringsmuligheter for Blackrock.

«Man må forvente at vi befinner oss i en periode med økt volatilitet og usikkerhet, men i noen tilfeller begynner prisene å reflektere dette, og det kan gi oss gode investeringsmuligheter», sa han.



Uttalelsene kommer i forbindelse med fremleggelsen av Blackstones første kvartal. Ifølge Financial Times hentet selskapet inn 62 milliarder dollar fra investorer i kvartalet, som utgjør den største kapitalinnhentingen på nesten tre år.

Samtidig forvaltes omtrent en fjerdedel av selskapets totale eiendeler nå på vegne av privatpersoner – opp fra nærmest null for ti år siden.