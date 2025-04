Donald Trump er torsdag i et møte med den italienske statsministeren, Giorgia Meloni. Der er den amerikanske presidenten helt sikker på at han vil finne en handelsløsning med EU.

– Det vil bli en handelsavtale, 100 prosent sikkert. Men det vil være en rettferdig avtale, sier han under en pressekonferanse, ifølge BBC.

– Vi kommer til å ha svært små problemer med å inngå en avtale med Europa, eller noen andre, fordi vi har noe som alle vil ha, fortsetter Trump.

– Vet du hva det betyr? Vi kommer til å ha veldig små problemer, påpeker den amerikanske presidenten.

Trump sier videre at Meloni «tror på presidenten». Det er hun er enig i.

– Vi må vokse sammen, det er derfor jeg er her, sier Meloni, og påpeker at hun har tro på «vestlig samhold».

Hun ønsker nå at Trump skal komme på besøk til Italia for å møte EU-ledere.

På spørsmål til den amerikanske presidenten om han er bekymret for at deres allierte kommer nærmere Kina, kommer det et kontant «Nei».

– Ingen kan konkurrere med oss, sier Trump.

– Jeg tror vi kommer til å inngå en veldig god avtale med Kina.

For en knapp uke siden kunngjorde Trump en tollpause, og satte ned tollen til 10 prosent for 75 land. Utsettelsen vil vare frem til 9. juli, for å gi større muligheter for forhandlinger. Utsettelsen gjelder blant annet 20 prosent toll på varer fra EU-landene, som først ble innført 2. april.