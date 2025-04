Trump advares av egen finansminister

Donald Trump fortsetter sine angrep på den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell. Under dagens pressekonferanse i Washington, sammen med Italias statsminister Georgia Meloni, kom han med et nytt stikk.

– Han går av hvis jeg ber ham om det. Jeg er ikke fornøyd med ham, sa Trump.

Det kommer like etter Trumps kritikk i kjølvannet av Fed-sjefens tale ved Economic Club of Chicago onsdag. Der pekte sentralbanksjefen på at USA kan havne i et utfordrende scenario med høy inflasjon og lavere økonomisk aktivitet.

I et innlegg på sin plattform Truth Social rettet Trump da hard kritikk mot Powell, og mener at han «alltid er for sen og feil».

«Han burde ha senket renten, slik den europeiske sentralbanken gjorde, for lenge siden. Men han bør i hvert fall gjøre det nå. Powells avgang kan ikke komme fort nok,» skrev Trump.

Nå skal Trump i det private ha fått en advarsel fra sin egen finansminister, Scott Bessent, melder Politico.

Fremtidig syndebukk

Ifølge to anonyme kilder nært Det hvite hus, skal Bessent ha påpekt at ethvert forsøk på å fjerne Fed-sjefen – et juridisk tvilsomt alternativ som Trump vurderte i sin første periode – vil gi ustabilitet i finansmarkedene, som allerede er skjøre etter tollkaoset.

Politicos kilder ser imidlertid ikke på Trumps utspill som et forsøk på å fjerne Powell umiddelbart, men mer som et forsøk på å bringe Fed-sjefen ut av balanse og posisjonere ham som en fremtidig syndebukk for USAs økonomiske problemer. Håpet skal også være å øke presset for at Powell skal kapitulere.

Trumps frustrasjon over Powell går tilbake til hans første presidentperiode. Sentralbanken hevet i 2018 rentene flere ganger, noe som i desember samme år fikk Trump til å vurdere å sparke sentralbanksjefen. Det førte til at markedene stupte, før Trump til slutt trakk tilbake truslene sine.

Et forsøk på å avsette Powell vil ifølge Politico også bety nok en stor test av grensene for presidentens utøvende myndighet. Mens det lenge har vært spekulasjoner om Trump vil forsøke å sparke Powell, har Fed-lederen selv uttalt at presidenten mangler autoritet til å gjøre det.