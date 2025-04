Blandet på Wall Street: Novo Nordisk-rival rett til værs

Det var blandet stemning på Wall Street torsdag, i forkant av langhelg og stengte markeder langfredag.

Dow Jones falt 1,33 prosent til 39.142,11, mens teknologitunge Nasdaq falt 0,13 prosent til 16.286,45. Begge indeksene har dermed vært i rødt tre dager på rad. S&P 500 endte derimot opp 0,13 prosent til 5.282,64.

Volatilitetsindeksen VIX, omtalt som «fryktindeksen», er på 29,72, ned 8,95 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,33 prosent.

Bevegelser

Slankegiganten Eli Lilly meldte torsdag at selskapet har nådd målene i en avgjørende studie for sin eksperimentelle slankepille, og er dermed ett steg nærmere lansering av slankepillen. Det sendte aksjen rett opp 14,30 prosent.

Ifølge WSJ viste resultatene av studien at medisinen virket trygt for voksne med diabetes type-2 sammenlignet med placebogruppen etter 40 uker. I tillegg gikk pasientene med de høyeste dosene ned i snitt 7,9 prosent av kroppsvekten, uten at vektnedgangen flatet ut ved slutten av studiet.

«Dette gir oss en mulighet til å nå langt flere pasienter enn det man klarer med en injeksjon» kommenterer visepresidenten for produktutvikling i Lilly Cardiometabolic Health, Jeffrey Emmick, ifølge avisen.

Konkurrent Novo Nordisk falt 7,70 prosent.

Forsikringskjempen United Health raste 22,36 prosent, og hadde dermed verste børsdag siden 1998. Bakgrunnen for det kraftige fallet var økte kostnader mot slutten av første kvartal. Selskapet klarte dermed ikke innfri guidingen satt tre måneder tidligere.

Nvidia falt 2,93 prosent, og fortsetter dermed nedturen etter fallet på nær 7 prosent onsdag.

Blant de andre Magnificent Seven-selskapene falt Google-eier Alphabet 1,42 prosent, Meta endte ned 0,17 prosent, og Microsoft ble svekket 1,03 prosent. Tesla falt 0,07 prosent, mens Apple var den eneste som steg med en oppgang på 1,39 prosent.

Advarer Trump

Den europeiske sentralbanken (ESB) kuttet torsdag styringsrenten fra 2,5 til 2,25 prosent . President Donald Trump vil også ha ned renten, og tok ut sin frustrasjon på sentralbanksjef Jerome Powell.

«Han burde ha senket renten, slik den europeiske sentralbanken gjorde, for lenge siden. Men han bør i hvert fall gjøre det nå. Powells avgang kan ikke komme fort nok,» skriver Trump på sin egen plattform Truth Social.

Under dagens pressekonferanse i Washington, sammen med Italias statsminister Georgia Meloni, kom han med nok et nytt stikk.

– Han går av hvis jeg ber ham om det. Jeg er ikke fornøyd med ham, sa Trump.

Nå skal Trump i det private ha fått en advarsel fra sin egen finansminister, Scott Bessent, melder Politico.

Ifølge to anonyme kilder nært Det hvite hus, skal Bessent ha påpekt at ethvert forsøk på å fjerne Fed-sjefen – et juridisk tvilsomt alternativ som Trump vurderte i sin første periode – vil gi ustabilitet i finansmarkedene, som allerede er skjøre etter tollkaoset.