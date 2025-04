Gitarkamerat håver inn på bankaksje

“Kjekt å ha”, formanet Sunde i 1989, i forbindelse med lanseringen av låten som senere skulle vise seg å bli en av Norges største landeplager. Og mottoet kan 78-åringen åpenbart bruke også om de 7.500 aksjene han sitter på i Bien Sparebank – en post som sikrer ham en 26. plass på listen over bankens største eiere.

Bien-aksjen har vært en av det siste årets store vinnere på Oslo Børs, og med på den eventyrlige børsreisen henger altså Sunde. Siden i fjor vår kan supergitaristen og ordsjongløren fra Skarnes glede seg over en Bien-avkastning på over 60 prosent – adskillig bedre enn hva Hovedindeksen har klart i tilsvarende periode – og i likhet med de øvrige eierne har nok dobbeltvinneren av Årets Spellemann-prisen latt seg friste av en ganske så raus utbyttepolitikk. Samlet sett sitter Sunde på en utbytte- og kursgevinst på godt over 400.000 kroner.

Cash is king

Gjennom børskrakk, kriser og to verdenskriger har Oslos eldste selvstendige sparebank holdt seg flytende. Det hele startet i 1885, og i dag har banken 7,5 milliarder kroner under forvaltning, med et mål om ti milliarder kroner neste år. Fjoråret var generelt godt for banknæringen, og bankanalytiker Håkon Astrup i DNB Markets fortalte til Kapital i fjor at man må tilbake til før finanskrisen i 2008 for å finne et år med høyere egenkapitalavkastning for sektoren. For 2024 nådde Bien Sparebank et resultat etter skatt på litt over 60 millioner kroner, en økning på rundt ti prosent målt mot 2023-nivået.

Og eierne skal tilgodeses, er det tydelige signalet fra styrerommet.