Stordalen satser på slankeaksje

Petter Stordalen sliter ikke med overvekt, men satser penger på et selskap som hjelper dem som bærer på noen kilo ekstra her i livet.

Ifølge den danske næringslivsavisen Børsen, har den norske hotellkongen gått inn med et betydelig beløp i Novo Nordisk.

Det avslører Stordalen selv i et intervju med Børsens podkast Sådan investerer jeg, som ble publisert tidligere i påskeuken. E24 omtalte hans investering først i Norge.

Novo før Tesla

I det samme intervjuet forteller han også at hans første investering var en skinnjakke han betalte 5.000 kroner for som 16-åring. Selv trodde Stordalen at jakken var fra USA men det viste seg at den var produsert i Kina.

Likevel var han ikke misfornøyde med investeringen sin, og jakken henger den dag i dag i klesskapet hans hjemme på Bygdøy.

Han forteller at han foretrekker aksjer fremfor obligasjoner og at han satser på aksjer med lav risiko fremfor høy.

Det er når programleder Tina Riising spør Stordalen om han vil satse på Tesla eller Novo-aksjer, at den norske milliardæren avslører at han allerede er inne i den danske medisinkjempen.

– Novo, jeg er investert i Novo, sier Stordalen og humrer.

– Hvorfor har du investert i Novo?, spør Riising.

– Novo er et av verdens fremste selskaper. Det er et gigantisk farmasiselskap som investerer enormt i forsking ut utvikling, så vi synes det har vært et spennende selskap og akkurat i dag tror jeg det er vår største enkeltinvestering på børsen, sier Stordalen.

Det går opp og ned

Han sier ikke hvem han har investert sammen med og hvor mye, men det er tydelig at han har et langsiktig perspektiv på millionene han har skutt inn i det danske selskapet. Aksjen er halvert i dag fra toppnoteringen, men det bekymrer ikke Stordalen.

– Aksjer er litt som livet, det går opp og det går ned. Et levd liv, er liv med opptur og nedtur. Aksjer må du se på er over tid, sier Stordalen.

Han velger de selskapene som appellerer til ham.

– Er det et selskap jeg liker, som har bra produkter, bra fokus på utvikling, så tror jeg aldri jeg har drømt om å treffe en bunn eller selge på en topp. Jeg er der langsiktig og se hvordan det går. Noen ganger taper vi på aksjer, noen ganger tjener vi på aksjer, men i sum, så har det gått rett godt.