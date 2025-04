Finanstilsynet overtar Børsens største problem

Våre undersøkelser og erfaringer viser at selskapene er usikre på hvordan de skal håndtere denne type informasjon. Vi har gjennomgått alle børsmeldinger fra selskapene på hovedindeksen gjennom 2024, og funnene er interessante: Under 5 prosent av meldingene er sendt som innsideinformasjon, mens hele 17 prosent klassifiseres som «ikke-informasjonspliktige pressemeldinger», altså vanlige pressemeldinger uten sensitiv informasjon. Mest oppsiktsvekkende er imidlertid at kategorien «annen informasjonspliktig regulatorisk informasjon» står for hele 40 prosent av publiserte meldinger.

Vår hypotese er at denne kategorien i praksis brukes som en sekkepost for informasjon i gråsonen. Når selskaper er usikre på om noe utgjør innsideinformasjon, velger de en mellomløsning: en klassifisering som ikke fullt ut forplikter, men som heller ikke overser muligheten for at informasjonen potensielt kunne vært prisdrivende og utgjøre innsideinformasjon.

Det store problemet oppstår dersom dette utvikler seg til standard markedspraksis, der selskaper systematisk unngår vanskelige innsidevurderinger. Dette kan på sikt undergrave tilliten til markedet – en situasjon vi har sett i Norge tidligere.

De nye retningslinjene fra Finanstilsynet kan forsterke denne utfordringen. Særlig gjelder dette bortfallet av varslingsplikten ved utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon. Tidligere fungerte varslingen til Oslo Børs som en form for sikkerhetsnett for selskaper – en mulighet til å kvalitetssikre vurderingen før informasjon ble tilbakeholdt. Nå fjernes dette holdepunktet, og ansvaret legges i enda større grad over på selskapene selv.

Selskaper må sikre at styrer og ledelser har klare interne retningslinjer for vurdering av innsideinformasjon og utsatt offentliggjøring. Det inkluderer grundig dokumentasjon av beslutningsprosesser, klare ansvarsforhold og jevnlig revisjon av interne prosedyrer.

Samtidig må Finanstilsynet sikre effektiv håndheving og praktisk bruk uten å skape unødig usikkerhet. En velfungerende markedsplass trenger klarhet, forutsigbarhet og tillit.

Petter Tandberg

Seniorrådgiver i Salto Advisers