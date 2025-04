Det er nå over to uker siden Trump innførte det omfattende tollregimet under det han omtalte som «frigjøringsdagen» den 2. april.

I etterkant har nå minst ti amerikanske storbanker, inkludert JPMorgan og Bank of America, nedjustert forventningene for den brede S&P 500-indeksen, som følge av frykten for de økonomiske konsekvensene av handelskrigen. Det skriver Financial Times.

Ifølge den britiske avisen ligger nå Wall Streets gjennomsnittlige kurs for S&P 500 på 6.012 poeng ved utgangen av året. Det tilsvarer en økning på kun 2 prosent i 2025.

Det er da i stor kontrast med de forrige årene, der den brede indeksen steg med over 20 prosent i både 2024 og 2023. Likevel viser de nye anslagene at analytikerne venter at S&P 500 vil stige med omtrent 14 prosent fra dagens nivå.

Sprikende estimater

S&P 500 har falt med enn 7 prosent siden «frigjøringsdagen», og er ned hele 14 prosent fra da indeksen bikket all-time high i slutten av februar.

«Den «gyldne middelvei»-stemningen som rådet ved inngangen til året, har blitt erstattet med total usikkerhet,» skrev Citigroup-analytiker Scott Chronert i en kommentar ifølge Financial Times.

Citigroup venter at indeksen vil avslutte året på 5.800, ned fra det tidligere anslaget på 6.500 og ned litt over 1 prosent for året. Banken reduserte også sine estimater for inntjening pr. aksje i 2025 til 255 dollar, ned fra 270 dollar.

Videre venter JPMorgan nå at S&P 500 vil avslutte året i 5.200 poeng, mens BCA research venter at indeksen skal avslutte året i 4.450 poeng – ned 15 prosent fra dagens nivå.



Banken uttalte i mars at de venter at en amerikansk resesjon trolig ville starte innen tre måneder.