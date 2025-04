Børsnedtur i Japan

Etter å ha holdt stengt langfredag, starter børsene i japan uken med en nedgang på litt over 1 prosent.

Ifølge Reuters skyldes nedgangen bekymring rundt toll, samt president Donald Trumps kritikk av Den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve), som igjen påvirker sentimentet og bidrar til å sende dollaren nedover.

Kinesiske Shanghai Composite er opp 0,5 prosent mandag morgen, mens Sør-Koreanske Kospi handles omtrent uendret. Markedene i Hongkong, Australia og New Zealand er stengt mandag.

Ifølge Reuters innledet Trump en rekke angrep mot Fed-sjef Jerome Powell før helgen, blant annet ved å se på mulighetene for å gi han sparken.

Det bidrar også til å sende amerikanske aksje-futures nedover.

– Markedene er allerede på tærne som følge av økene geopolitiske spenninger, og nå øker også bekymringene for at Trumps innblanding med Fed kan gi nok et lag med usikkerhet, sier investeringsstrateg Charu Chanana i Saxo til Reuters.

– Tegn på politisk press på pengepolitikken kan undergrave Feds uavhengighet, og komplisere veien videre for rentene, samtidig som investorene ser etter stabilitet, legger hun til.