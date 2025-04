Buffer i flere former

Til gjengjeld er produktene en del dyrere og mer komplekse å forholde seg til enn en vanlig ETF og mottar heller ikke utbytter.

Buffer-ETFer utstedes gjerne for begrensede tidsperioder på for eksempel 12 måneder, og er naturlig nok mest attraktive på de tidspunktene der nedsiden oppleves betydelig større enn oppsiden.

Mars i år ville for eksempel vært et godt tidspunkt å starte på, men da må man være klar over at man ofte må sitte gjennom hele den annonserte perioden for at sikringen skal gjelde fullt ut.

Må brukes med måte

Over lengre tidsperioder ser det ikke like attraktivt ut. Produktgruppen kan riktig nok vise til relativt god historikk, med 11 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning de siste fem årene, ifølge Morningstar.

Buffer-ETFene økte i popularitet under koronapandemien og den totale verdien har omtrent tidoblet seg til 50 milliarder dollar siden det.

Men forvaltningsfirmaet AQR gjennomførte en studie for nettopp perioden 2020-2025, som viste at to tredjedeler av buffer-ETFene leverte dårligere enn en portefølje med 70 prosent aksjer og 30 statsobligasjoner.

Dette er med andre ord ikke et produkt å sitte på i en langvarig oppgangsperiode.

Henrik Sommerfelt

Leder for Skandinavia, CMC Markets