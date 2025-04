Analytikerne er i full gang med å kutte estimater, som følge av risiko for en skikkelig økonomisk nedkjøling, ifølge investeringsdirektør Michael Wilson i Morgan Stanley.

Ifølge Wilson er antallet nedgraderinger versus oppgraderinger i inntjeningen for aksjene i S&P 500-indeksen på nivåer man sjeldent har sett før.

Trekker ned

«Selskapene står nå overfor større usikkerhet enn siden starten av pandemien. Det trekker ned inntjeningsestimatene», skriver han, ifølge Bloomberg.

Bloomberg skriver at analytikerforventningene har kommet betydelig ned den siste tiden, der ventet vekst i inntjeningen for S&P 500-selskapene har falt fra 11,4 til 6,9 prosent for første kvartal.

Wilson peker på at bredden i estimatendringene nådde toppen for nesten et år siden, altså en god stund før S&P 500-indeksen nådde forrige topp, og som støtter hans syn om at en korreksjon har kommet lengre på vei enn hva konsensus mener.

Bunn eller videre fall

«Det er grunnen til at vi nå er mer interesserte i å se på aksjer og sektorer som allerede har priset inn en mild resesjon, selv om den bredere indeksen ikke har gjort det. Kort sagt, om man unngår en resesjon, så markedet bunnen for to uker siden. Om ikke, vil S&P 500 kunne falle forbi forrige bunn», skriver han.

Wilson mener S&P 500-indeksen vil ligge i intervallet 5.000 til 5.500 poeng inntil nye fakta enten bekrefter eller avkrefter resesjonsrisikoen.